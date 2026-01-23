LeBron responde a Jeanie Buss y habla del entorno en los Lakers: ‘siempre hay dos caras de la moneda’

El entorno de los Lakers de Los Ángeles volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que LeBron James respondiera públicamente a Jeanie Buss, gobernadora de la franquicia, tras declaraciones recientes en torno a la relación entre el jugador y la organización.

El tema surgió a partir de un reportaje de ESPN, en el que se abordaron supuestas tensiones internas a lo largo de los últimos años, así como diferencias en la toma de decisiones deportivas.

En dicho contexto, se mencionaron episodios como la llegada de Russell Westbrook y la influencia del entorno de LeBron dentro de la franquicia, particularmente de su agencia, Klutch Sports.

TE PUEDE INTERESAR: Oaxaqueña Miriam Morales conquista el 33K del Hong Kong 100 y firma victoria histórica para México

Ante esos señalamientos, Buss negó que existiera una relación conflictiva con James y defendió el impacto que el veterano ha tenido desde su llegada a la franquicia en 2018, destacando el campeonato obtenido en 2020 y su rol en mantener a los Lakers como un equipo competitivo.

Después de un partido ante los Clippers de Los Ángeles, LeBron fue cuestionado sobre el tema y optó por una postura mesurada.