LeBron responde a Jeanie Buss y habla del entorno en los Lakers: ‘siempre hay dos caras de la moneda’

Básquetbol
/ 23 enero 2026
    LeBron James habló ante los medios luego de la polémica surgida por las declaraciones de Jeanie Buss sobre su relación con los Lakers y el entorno del jugador. FOTO: ESPECIAL

El ‘Rey’ reaccionó a las declaraciones de Buss sobre su relación con la franquicia y su entorno, asegurando que siempre actuó con respeto, lealtad y compromiso

El entorno de los Lakers de Los Ángeles volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que LeBron James respondiera públicamente a Jeanie Buss, gobernadora de la franquicia, tras declaraciones recientes en torno a la relación entre el jugador y la organización.

El tema surgió a partir de un reportaje de ESPN, en el que se abordaron supuestas tensiones internas a lo largo de los últimos años, así como diferencias en la toma de decisiones deportivas.

En dicho contexto, se mencionaron episodios como la llegada de Russell Westbrook y la influencia del entorno de LeBron dentro de la franquicia, particularmente de su agencia, Klutch Sports.

Ante esos señalamientos, Buss negó que existiera una relación conflictiva con James y defendió el impacto que el veterano ha tenido desde su llegada a la franquicia en 2018, destacando el campeonato obtenido en 2020 y su rol en mantener a los Lakers como un equipo competitivo.

Después de un partido ante los Clippers de Los Ángeles, LeBron fue cuestionado sobre el tema y optó por una postura mesurada.

El cuatro veces MVP señaló que, desde su punto de vista, la relación siempre fue buena, aunque reconoció que puede haber interpretaciones distintas.

“Pensaba que la relación era buena, pero, ya sabes, alguien podría verlo de otra manera. Siempre hay dos caras de la moneda... Cómo representé a esta franquicia... siempre ha sido con el máximo respeto, honor y dignidad. Y diría lealtad”, expresó James.

LeBron añadió que su prioridad ha sido contribuir a restaurar la excelencia de los Lakers y que no se enfoca en especulaciones externas, dejando claro que, más allá de las versiones encontradas, su compromiso con el equipo se ha mantenido firme a lo largo de su etapa en Los Ángeles.

