Fracaso de Cruz Azul en Concachampions: LAFC avanza pese a empatar en la Vuelta ante La Máquina

Cruz Azul cerró su participación en la Concachampions 2026 con una victoria insuficiente. La Máquina empató 1-1 al LAFC en el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final, pero el 3-0 sufrido en la Ida terminó por condenar al equipo celeste, que se despidió del torneo con un 4-1 en el global. El conjunto mexicano empujó desde el arranque, generó varias ocasiones y encontró premio temprano, aunque nunca logró acercarse de verdad a una remontada histórica. El tanto del triunfo cayó al minuto 18, cuando Gabriel Fernández convirtió un penalti para encender la ilusión en el Estadio Cuauhtémoc. Antes y después del gol, Cruz Azul mostró intensidad, atacó por las bandas y obligó a Hugo Lloris y a la zaga angelina a multiplicarse.

En el primer tiempo, Omar Campos, Andrés Montaño, Agustín Palavecino y el propio “Toro” Fernández tocaron la puerta, pero el segundo tanto nunca llegó. En el complemento, el cuadro dirigido por Nicolás Larcamón mantuvo la presión y volcó el partido sobre el área del LAFC. Carlos Rotondi, Carlos Rodríguez, José Paradela, Gabriel Fernández y Mateo Levy generaron llegadas claras, pero entre los rechaces defensivos, las atajadas y la falta de contundencia, la remontada se fue diluyendo. El conjunto angelino administró la ventaja conseguida en la Ida y resistió hasta el silbatazo final para sellar su boleto a las Semifinales del certamen. El cierre del partido también reflejó la frustración cementera. Cruz Azul terminó con tensión, acumuló amonestaciones durante la noche y en el tiempo agregado Gonzalo Piovi vio la tarjeta roja, en una muestra del desgaste y la impotencia de un equipo que necesitaba una noche perfecta para seguir con vida en el torneo continental. La eliminación duele todavía más por el contexto. Cruz Azul llegó a la edición 2026 como campeón defensor, luego de conquistar la Copa de Campeones de Concacaf 2025 al golear 5-0 al Vancouver Whitecaps en la Final.

Es decir, La Máquina no pudo repetir presencia en Semifinales, ni en la Final, ni pelear por el bicampeonato apenas un año después de haber levantado el trofeo regional. En otras palabras, Cruz Azul sí había avanzado a Semifinales en 2025, disputó la Final en 2025 y fue campeón en 2025, por lo que su eliminación ante el LAFC corta de inmediato ese impulso internacional. Además, Concacaf había presentado al club cementero como el campeón defensor y uno de los equipos fuertes del torneo, condición que no pudo sostener en esta serie tras el golpe sufrido en California. Ahora, el gran señalamiento apunta a la Ida. Porque aunque Cruz Azul ganó el segundo capítulo y mostró otra cara en Puebla, el 3-0 recibido en Los Ángeles fue demasiado pesado.

LAFC hizo valer aquella ventaja para imponerse en el global y sacar del camino a uno de los representantes más fuertes de la Liga MX en la actual edición de la Concacaf Champions Cup. Con este resultado, La Máquina queda fuera en Cuartos de Final y deberá reenfocar sus esfuerzos en el torneo local, mientras que el LAFC sigue en carrera por el título continental. Cruz Azul ganó la batalla de la Vuelta, pero perdió la guerra en una serie que terminó marcando el fin de su defensa del campeonato.

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