Tras brillar con 32 puntos en el Heat, Jaime Jáquez Jr. vuela a Phoenix para la Final de Gabriela con UCLA

Jaime Jáquez Jr. vivió una jornada redonda y muy especial en Estados Unidos. El alero mexicano fue una de las grandes figuras en el triunfo del Heat de Miami por 152-136 sobre Wizards de Washington, luego de despacharse con 32 puntos en una actuación ofensiva que ayudó a su equipo a imponer condiciones en casa. Jáquez salió prácticamente de la duela con destino al aeropuerto, ya que su siguiente parada fue Phoenix para estar presente en la Final nacional del basquetbol colegial femenil. La exhibición del jugador tricolor llegó en un momento especial, pues no solo destacó como uno de los líderes del Heat, sino que además enlazó esa noche con un motivo familiar de enorme peso.

Su hermana, Gabriela Jáquez, aseguró con UCLA su lugar en el partido por el título de la NCAA, por lo que Jaime decidió acompañarla en uno de los encuentros más importantes de su carrera universitaria. El contexto volvió la historia todavía más llamativa para el deporte mexicano. Mientras Jaime respondía en la NBA con una noche de 32 unidades ante Wizards de Washington, Gabriela se preparaba para disputar el campeonato colegial en Phoenix, consolidando así un fin de semana de alto impacto para la familia Jáquez. La combinación entre el rendimiento del jugador del Heat y el ascenso de su hermana en el torneo universitario colocó a ambos bajo los reflectores.

Para Miami, la victoria también representó una noche ofensiva notable, con un marcador de 152 puntos y una producción colectiva que permitió resolver el compromiso ante Washington. Sin embargo, una de las imágenes más poderosas fue la de Jáquez dejando atrás el juego de la NBA para trasladarse de inmediato a Phoenix y respaldar a su hermana en la Final de la NCAA, un gesto que reforzó el vínculo deportivo y familiar de una de las familias mexicoamericanas más destacadas del basquetbol actual.

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