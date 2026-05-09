¿Peligran los favoritos? Cavaliers remontan ante Pistons y complican el camino a los Playoffs 2026

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    ¿Peligran los favoritos? Cavaliers remontan ante Pistons y complican el camino a los Playoffs 2026
    James Harden lideró la reacción de Cavaliers ante Pistons y Cleveland recortó la serie en los Playoffs de la NBA 2026. FOTO: AP

Cleveland derrotó 116-109 a Detroit para recortar la serie 2-1, mientras Knicks, Thunder y Spurs mantienen ventaja en las Semifinales de Conferencia

Los Playoffs de la NBA 2026 siguen tomando forma en las Semifinales de Conferencia y el triunfo de los Cavaliers de Cleveland sobre los Pistons de Detroit volvió a mover el tablero en el Este.

Cleveland se impuso 116-109 en el Juego 3, evitó quedar contra la pared y redujo la desventaja de la serie a 2-1, en una llave que parecía encaminarse de forma peligrosa para el equipo de Ohio.

La figura del partido fue Donovan Mitchell, quien lideró a los Cavaliers con 35 puntos y 10 rebotes, además de alcanzar los mil puntos en Playoffs dentro de su carrera.

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Cleveland también encontró respuestas en el cierre con James Harden, autor de jugadas clave en los últimos minutos, mientras Jarrett Allen y Evan Mobley aportaron presencia interior para contener la reacción de Detroit.

Los Pistons, líderes de la serie, tuvieron una noche de contrastes. Cade Cunningham firmó triple-doble con 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, pero también acumuló ocho pérdidas, varias de ellas en momentos decisivos.

Detroit llegó a ponerse cerca en el último cuarto, pero Cleveland cerró mejor y dejó viva una eliminatoria que continuará el lunes 11 de mayo en el Rocket Arena.

Así marchan las Semifinales del Este

En la otra serie de la Conferencia Este, los Knicks de Nueva York tienen contra las cuerdas a los 76ers de Filadelfia. New York ganó 108-94 el Juego 3, tomó ventaja de 3-0 y quedó a un triunfo de avanzar a las Finales de Conferencia.

Jalen Brunson encabezó la victoria con 33 puntos, mientras que Mikal Bridges y la banca neoyorquina fueron determinantes para sostener la diferencia ante unos Sixers que recuperaron a Joel Embiid, pero siguen al borde de la eliminación.

Así marchan las Semifinales del Oeste

En la Conferencia Oeste, el Thunder de Oklahoma City mantiene ventaja de 2-0 sobre los Lakers de Los Ángeles. Oklahoma City ganó los dos primeros partidos, incluido el 125-107 del Juego 2, y hoy visitará a Los Ángeles para el Juego 3, programado a las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México.

La otra llave del Oeste favorece 2-1 a los Spurs de San Antonio, que vencieron 115-108 a los Timberwolves de Minnesota en el Juego 3.

Victor Wembanyama fue la gran figura con 39 puntos, 15 rebotes y cinco bloqueos, en una actuación que le devolvió a San Antonio la ventaja de localía antes del Juego 4, programado para este domingo en Minneapolis.

Panorama actual de los Playoffs NBA 2026

Pistons de Detroit 2-1 Cavaliers de Cleveland

Knicks de Nueva York 3-0 76ers de Filadelfia

Thunder de Oklahoma City 2-0 Lakers de Los Ángeles

Spurs de San Antonio 2-1 Timberwolves de Minnesota

Con este escenario, los Knicks son el equipo más cerca de instalarse en la siguiente ronda, mientras que Cleveland logró frenar el impulso de Detroit y alargar una serie que todavía puede cambiar de rumbo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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