Pistons vencen a Mavericks 122-110 en la Ciudad de México

Los Pistons de Detroit lograron una victoria por 122-110 sobre los Mavericks de Dallas en un partido jugado el sábado por la noche en la Ciudad de México. Este fue el primer juego fuera de casa para Dallas en la temporada, pero el equipo tuvo que enfrentarlo sin dos de sus principales figuras, Kyrie Irving y Anthony Davis, además del pívot titular Dereck Lively II. Por su parte, Daniel Gafford hizo su debut de temporada después de recuperarse de una lesión en el tobillo.

El encuentro fue dinámico y marcado por cambios de ventaja constantes. Ambos equipos mantuvieron diferencias de al menos nueve puntos en el segundo cuarto, y sorprendió la efectividad en triples de dos equipos que generalmente no destacan en ese rubro. D’Angelo Russell tuvo un arranque complicado, pero en la segunda mitad se activó para impulsar la ofensiva de los Mavericks. Mientras tanto, Cade Cunningham tuvo dificultades para anotar, pero destacó en la distribución con 18 asistencias y solo una pérdida de balón. En la pintura, Jalen Duren fue decisivo, sumando un récord personal de 33 puntos.

Durante los primeros tres cuartos, Dallas solo registró ocho pérdidas de balón, pero siete de ellas se produjeron en el último cuarto, lo que permitió a los Pistons despegar en los minutos finales y asegurar la victoria. A pesar del marcador final, el juego se mantuvo parejo en gran parte del encuentro. Con esta derrota, los Mavericks tienen ahora un récord de 2-4 en la temporada.