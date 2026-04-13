Playoffs NBA 2026: Cuadro oficial, fechas del Play-In y cruces confirmados

La Temporada regular 2025-2026 de la NBA ya terminó y con ello quedó armado el mapa de la Postemporada. En la Conferencia Este, los Pistons de Detroit cerraron como sembrados número uno con marca de 60-22, seguidos por los Celtics de Boston, Knicks de Nueva York, Cavaliers de Cleveland, Raptors de Toronto y Hawks de Atlanta, que amarraron boleto directo a la primera ronda. En el Oeste, el Thunder de Oklahoma City fue el mejor equipo de la campaña con récord de 64-18, por delante de los Spurs de San Antonio, Nuggets de Denver, Lakers de Los Ángeles, Rockets de Houston y Timberwolves de Minnesota. Esos seis equipos evitaron el Play-In y avanzaron de forma directa a los Playoffs.

Con ese cierre, varias series de primera ronda ya quedaron confirmadas. En el Este, los Knicks de Nueva York enfrentarán a los Hawks de Atlanta en el 3 vs 6, mientras que los Cavaliers de Cleveland se medirán a los Raptors de Toronto en el 4 vs 5. Además, los Pistons de Detroit y los Celtics de Boston ya esperan rival, que saldrá del Play-In. En la Conferencia Oeste también hay dos llaves aseguradas desde ahora: Nuggets de Denver contra Timberwolves de Minnesota en el 3 vs 6, y Lakers de Los Ángeles frente a Rockets de Houston en el 4 vs 5. Por su parte, Thunder de Oklahoma City y Spurs de San Antonio aguardarán a los ganadores que emerjan del Play-In. El Play-In del Este lo disputarán 76ers de Filadelfia, Magic de Orlando, Hornets de Charlotte y Heat de Miami. Filadelfia y Orlando jugarán por el séptimo puesto, y el ganador se medirá a Boston en la primera ronda.

El perdedor todavía tendrá una segunda oportunidad ante el vencedor del duelo entre Charlotte y Miami, para definir al octavo sembrado que chocará con Detroit. En el Oeste, Suns de Phoenix y Trail Blazers de Portland se enfrentarán por la séptima plaza; quien gane irá contra los Spurs de San Antonio. El perdedor se jugará la última vida ante el ganador del choque entre Clippers de Los Ángeles y Warriors de Golden State. El equipo que sobreviva a esa ruta será el octavo clasificado y tendrá como premio, o castigo, una serie ante el Thunder de Oklahoma City. Las fechas también ya están marcadas. El SoFi NBA Play-In Tournament se jugará del 14 al 17 de abril, mientras que la primera ronda de los Playoffs comenzará el 18 de abril.

Es decir, el cuadro todavía no está completo, pero el camino rumbo al campeonato ya quedó prácticamente trazado. De momento, así luce el panorama general de los Playoffs NBA 2026: en el Este, Pistons de Detroit esperan al octavo sembrado y Celtics de Boston al séptimo; Knicks de Nueva York vs Hawks de Atlanta y Cavaliers de Cleveland vs Raptors de Toronto ya están confirmados. En el Oeste, Thunder de Oklahoma City aguarda al octavo lugar, Spurs de San Antonio al séptimo, y ya están amarrados Nuggets de Denver vs Timberwolves de Minnesota y Lakers de Los Ángeles vs Rockets de Houston.

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