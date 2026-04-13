Atlético de Madrid vs Barcelona y Liverpool vs PSG: Horario y dónde ver la Vuelta de Cuartos de Champions League 2026

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Fútbol Internacional
/ 13 abril 2026
    Atlético de Madrid vs Barcelona y Liverpool vs PSG: Horario y dónde ver la Vuelta de Cuartos de Champions League 2026
    Julián Álvarez, Lamine Yamal, Dominik Szoboszlai y Désiré Doué aparecen como nombres a seguir en una jornada decisiva de Champions League, con Atlético de Madrid, Barcelona, Liverpool y PSG jugándose el pase a Semifinales. FOTOS: ESPECIAL

La lucha por ‘La Orejona’ entra en una jornada clave este martes, cuando Colchoneros reciban a los blaugranas y los Reds hagan lo propio ante parisino; Atlético y PSG llegan con ventaja de 2-0 tras los partidos de Ida

La Champions League vivirá este martes una de sus tardes más intensas de la temporada con dos series de alto voltaje.

En Madrid, el Atlético defenderá en el Metropolitano el 2-0 que sacó en la Ida frente al Barcelona; mientras que en Anfield, el Liverpool intentará remontar el 0-2 con el que regresó de París ante un PSG que no quiere soltar el boleto a Semifinales

Atlético de Madrid vs Barcelona: ventaja rojiblanca y presión total para Flick

El Atlético de Madrid dio el golpe en la Ida al imponerse 2-0 en cancha del Barcelona, un partido que cambió con la expulsión de Pau Cubarsí y en el que Julián Álvarez abrió el camino con un tiro libre, antes de que Alexander Sørloth ampliara la ventaja.

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Ahora, el equipo de Diego Simeone volverá a casa con un escenario favorable y con el antecedente de haber eliminado al club catalán en sus dos cruces previos de Cuartos de Final en Champions. El encuentro se disputará en el Estadio Metropolitano de Madrid.

El Atlético ha sido muy fuerte como local en Europa esta campaña, con marcadores amplios ante rivales como Eintracht Frankfurt, Tottenham y Club Brugge, además del gran momento de Julián Álvarez, quien suma 15 goles en sus últimos 18 partidos de Champions y cinco en la actual fase de eliminación directa.

Del otro lado, el Barcelona llega obligado a remontar. El cuadro de Hansi Flick viene de golear 4-1 al Espanyol en LaLiga y su técnico ha insistido en que la eliminatoria sigue abierta.

Se proyecta un 11 blaugrana con Lamine Yamal, Marcus Rashford y Robert Lewandowski al frente, en una visita donde no tendrá margen de error.

Liverpool vs PSG: Anfield busca otra noche histórica

La otra gran serie del día tendrá como escenario Anfield, donde Liverpool necesita remontar un 0-2 ante el PSG.

En la Ida, el cuadro parisino se impuso con goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, tomando control de una llave que además revive el recuerdo de la eliminación que sufrió el club inglés ante el propio PSG la temporada pasada, cuando los franceses avanzaron desde este mismo estadio rumbo al título europeo.

La serie todavía promete emociones porque el Liverpool suele responder en partidos grandes y porque los antecedentes apuntan a un duelo abierto: ninguno de los 61 partidos de eliminación directa del PSG en Champions terminó 0-0, mientras que Liverpool tampoco ha empatado sin goles en sus 37 enfrentamientos europeos frente a clubes franceses.

Arne Slot reconoció en la previa que su equipo necesitará una actuación “muy, muy especial” para darle la vuelta a la eliminatoria, mientras Dominik Szoboszlai aseguró que dentro del vestidor existe plena confianza en firmar una remontada de peso.

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Luis Enrique, por su parte, dejó claro que el PSG no viajó a Inglaterra solo para defenderse, una señal de que el campeón vigente intentará competir el partido y no encerrarse en su área.

Hora y transmisión en México de los juegos de Champions League

Los dos partidos de Vuelta de Cuartos de Final se jugarán el martes. Serán a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México, ambos en transmisión por HBO Max y FOX One.

Con un Atlético que quiere confirmar su autoridad sobre el Barcelona y un Liverpool que apelará al peso de Anfield frente al PSG, la Champions League se prepara para una jornada que puede redefinir el camino hacia la Final de Budapest.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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