Playoffs NBA: Thunder barre a los Lakers y avanza a Finales del Oeste

El Thunder de Oklahoma City continúa consolidándose como el equipo más dominante de la actual postemporada de la NBA. La noche del lunes, el Thunder de Oklahoma City derrotó 115-110 a los Lakers de Los Ángeles en el Juego 4 de la serie para completar la barrida y asegurar su pase a las Finales de la Conferencia Oeste. Con este resultado, el Thunder de Oklahoma City llegó a nueve triunfos consecutivos en playoffs, contando desde el campeonato conseguido la temporada pasada. Además, logró su segunda barrida seguida en esta postemporada y empató una de las mejores rachas de victorias consecutivas para un campeón defensor al inicio de unos playoffs.

Aunque fue el partido más complicado que ha enfrentado Oklahoma City en la actual fase final, el equipo volvió a responder en los momentos decisivos para mantenerse invicto en estos playoffs. Los Lakers de Los Ángeles comenzaron mejor el encuentro y cerraron el primer cuarto con ventaja gracias a una reacción ofensiva liderada por Austin Reaves, quien anotó ocho puntos en los primeros minutos y mantuvo competitivo al conjunto angelino.

Sin embargo, el Thunder de Oklahoma City reaccionó rápidamente en el segundo periodo con una racha de 17-0 que cambió el rumbo del partido. Desde ese momento, Oklahoma City tomó el control del marcador y encontró en Shai Gilgeous-Alexander a su principal figura ofensiva. El base canadiense terminó con 35 puntos y ocho asistencias, liderando nuevamente al Thunder de Oklahoma City en un escenario de alta presión. También destacó Ajay Mitchell, quien aportó 28 unidades para sostener el ataque visitante. Pese al dominio de Oklahoma City durante buena parte del encuentro, los Lakers de Los Ángeles reaccionaron en la segunda mitad y llegaron al último cuarto con ventaja por primera vez en toda la serie. Rui Hachimura y Marcus Smart encendieron la esperanza local con jugadas consecutivas en los minutos finales, mientras LeBron James intentó liderar una última remontada. No obstante, la jugada clave llegó con una poderosa clavada de Chet Holmgren sobre James, acción que devolvió la ventaja definitiva al Thunder de Oklahoma City y silenció al Crypto.com Arena. James concluyó el encuentro con 24 puntos y 12 rebotes, mientras Reaves aportó 27 unidades para los Lakers de Los Ángeles. Hachimura también sumó 25 puntos en el esfuerzo del equipo californiano, que quedó eliminado de la competencia.

Ahora, el Thunder de Oklahoma City esperará rival en las Finales de la Conferencia Oeste, instancia en la que enfrentará al ganador de la serie entre los Timberwolves de Minnesota y los Spurs de San Antonio. Mientras tanto, tras la eliminación angelina, la atención vuelve a centrarse en el futuro de LeBron James. El veterano jugador será agente libre este verano y continúan creciendo las especulaciones sobre un posible retiro, aunque hasta el momento no ha definido públicamente cuál será el siguiente paso en su carrera.

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