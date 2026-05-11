Xabi Alonso mira hacia la Liga Premier; el Chelsea lo tiene en su baraja de posibles técnicos

Una de esas opciones ya está sobre la mesa y es inesperada: el Chelsea . De acuerdo con información publicada por AS , el club londinense ya habría contactado a Xabi Alonso para convertirlo en el próximo entrenador de Stamford Bridge, luego de una temporada marcada por la irregularidad y las decisiones drásticas que terminaron con las salidas de Enzo Maresca y Liam Rosenior .

Xabi Alonso ha permanecido en las últimas semanas alejado del panorama futbolístico, sin embargo, su nombre ha vuelto a tomar fuerza en el mercado, tanto por la forma en que el Real Madrid cerró la campaña iniciada bajo su influencia, como por las alternativas que se abren para el próximo curso.

En el entorno ‘blue’ buscan un estratega joven, metódico y con una idea de juego clara, características que encajan perfectamente con el perfil del español. Aunque el estilo de gestión de BlueCo, grupo propietario del Chelsea, no suele ser el ideal para entrenadores estrictos, la posibilidad de dirigir a un gigante de la Premier League resulta difícil de ignorar.

Alonso, según el reporte, escucha la propuesta y, en caso de aceptarla, el proyecto podría ser suyo. No obstante, el Chelsea también ha contemplado otros nombres: Andoni Iraola ha sido mencionado como candidato, y recientemente el Telegraph agregó a la lista a Oliver Glasner y Filipe Luís, lo que refleja que el club aún mantiene abiertas varias alternativas.

El gran obstáculo para cualquier candidato es la situación deportiva del equipo. Chelsea actualmente está fuera de puestos europeos, un factor que podría influir en la decisión del técnico que llegue. Aun así, el club tiene margen para corregir el rumbo: le queda la opción de pelear por la final de la FA Cup y también las tres jornadas restantes en la Premier League para enderezar la temporada.

En el caso de Xabi Alonso, ese escenario no sería necesariamente un problema. Incluso, dirigir a un club sin compromisos europeos podría ser una ventaja, algo que ya vivió en su etapa con el Leverkusen, cuando sin distracciones continentales logró construir un equipo competitivo y dominante.

Por otra parte, lo que parece menos viable por ahora es la opción de Liverpool. Aunque la temporada actual ha sido discreta bajo el mando de Arne Slot, el hecho de haber ganado la Premier League el curso anterior le da suficiente crédito para mantenerse en el cargo. A Xabi lo une un vínculo emocional con Anfield y mantiene la ilusión de dirigir ahí algún día, pero por el momento ese escenario no parece cercano.

Con ese panorama, Chelsea intenta aprovechar el momento y lanzar la red por el codiciado entrenador español de 44 años, confiando en poder convencerlo. Sin embargo, no se descarta que Alonso decida esperar un poco más, dejando que el mercado se mueva y aparezcan otras alternativas. En cualquier caso, el futuro del técnico se definirá en cuestión de semanas.

SIGUE SIENDO UN TÉCNICO COTIZADO

Xabi Alonso inició su camino como entrenador en las categorías formativas del Real Madrid, donde dirigió al Infantil A y comenzó a desarrollar una propuesta basada en el orden táctico, la posesión y el control del ritmo.

Dio el salto al futbol profesional con la Real Sociedad B, equipo al que llevó a competir con seriedad en el ascenso español, consolidándose como un entrenador con capacidad de formar jóvenes, potenciar talento y estructurar equipos sólidos, ganándose prestigio dentro del futbol europeo.