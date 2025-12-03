Crawford pierde el título supermediano del CMB y se abre un nuevo panorama en las 168 libras

/ 3 diciembre 2025
    Crawford pierde el título supermediano del CMB y se abre un nuevo panorama en las 168 libras
    Crawford perdió el cinturón supermediano del CMB tras no cubrir las cuotas obligatorias, dejando vacante el título que había arrebatado al Canelo. FOTO: ESPECIAL

El CMB tomó la decisión por incumplimiento en el pago de cuotas; el cetro queda vacante y se ordenó una pelea para definir al nuevo campeón

El boxeo volvió a sacudirse con una noticia inesperada: Terence Crawford fue oficialmente despojado de su título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mismo cinturón que conquistó después de vencer a Saúl “Canelo” Álvarez en septiembre de 2025.

El organismo presidido por Mauricio Sulaimán confirmó que la medida se tomó debido a que el estadounidense no pagó las cuotas de sanción correspondientes a sus últimas peleas, entre ellas la histórica victoria sobre el mexicano.

¿POR QUÉ EL CMB LE DESPOJÓ EL CINTURÓN A CRAWFORD?

Según información difundida por ESPN, CBS Sports y otros medios especializados, Crawford no cubrió el pago obligatorio que el CMB exige a los campeones mundiales.

TE PUEDE INTERESAR: FIFA y LEGO lanzan réplica oficial del trofeo de la Copa del Mundo... ¿ya se puede comprar?

El organismo incluso le habría ofrecido una reducción al porcentaje habitual, del 3 por ciento a solo 0.6 por ciento, debido a su bolsa millonaria cercana a los 50 millones de dólares ante Canelo, pero la cuota tampoco fue cubierta.

Tras varias advertencias y sin recibir respuesta del boxeador, el CMB ejecutó la sanción: retirar el cinturón y declarar vacante la corona en las 168 libras.

Aunque Crawford sigue siendo uno de los peleadores más dominantes del momento, esta decisión rompe oficialmente su estatus de campeón indiscutido en el peso supermediano.

Únicamente el cinturón del CMB está en disputa, pero la división queda abierta mientras la AMB, OMB y FIB determinan qué ocurrirá con los otros títulos que poseía tras vencer al Canelo.

Su gesto de devolverle los cinturones a Álvarez tras la pelea fue simbólico; la última palabra siempre la tienen los organismos, y en este caso el CMB ha tomado el primer paso en separar al estadounidense de su reinado.

¿QUÉ ES LO QUE SIGUE? ¿CANELO CONTINUARÁ PELEANDO?

El CMB ordenó una pelea entre Hamzah Sheeraz y Christian Mbilli para definir al nuevo campeón mundial supermediano. La fecha aún no está anunciada, pero la contienda marcará el inicio de una nueva era en los 168 lb.

Para Crawford, el futuro inmediato es una incógnita: puede intentar reclamar el título nuevamente, enfocarse en un rival de alto perfil, o incluso cambiar de categoría.

Lo que es un hecho es que su salida del trono reacomoda por completo la división que dominó tras destronar al Canelo.

El triunfo sobre Canelo parecía el inicio de un reinado sólido para Crawford, pero hoy el estadounidense enfrenta un escenario completamente distinto.

Su calidad boxística no está en duda, pero el incumplimiento administrativo lo deja fuera del cinturón verde y oro, uno de los más prestigiosos del boxeo mundial.

La historia todavía no termina para él, pero el supermediano tiene nuevo rumbo... y un nuevo campeón en puerta.

Temas


Box

Personajes


Saúl 'Canelo' Álvarez

Organizaciones


CMB
AMB

