Toros Laguna mantienen ritmo de trabajo previo al arranque de CIBACOPA

Los Toros Laguna continúan con su etapa de preparación rumbo a su primera temporada en la Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA, cuyo inicio está marcado en el calendario para el sábado 14 de febrero de 2026. A poco más de un mes del arranque, el equipo ha mantenido una rutina constante de entrenamientos con la idea de llegar en condiciones competitivas a su debut dentro del circuito.

Este lunes, el conjunto lagunero cumplió con su cuarto día consecutivo de prácticas. La sesión comenzó alrededor del mediodía y se extendió por casi tres horas, tiempo en el que el cuerpo técnico enfocó el trabajo en aspectos físicos y de ejecución en cancha. La carga fue notoria y varios jugadores terminaron con signos de fatiga, por lo que recibieron atención inmediata por parte del área de fisioterapia, que busca acelerar los procesos de recuperación y evitar lesiones durante esta fase previa.

El plan de trabajo no se detiene. Para este martes, el equipo tiene programada una jornada doble. La primera sesión arrancará a las 11:00 horas y, antes de salir a la cancha, algunos integrantes atenderán compromisos con los medios de comunicación. El cuerpo técnico ha insistido en mantener la regularidad en los entrenamientos, considerando que se trata de un plantel que aún se encuentra en proceso de adaptación a una nueva liga y a un estilo de juego distinto.