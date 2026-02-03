Toros Laguna mantienen ritmo de trabajo previo al arranque de CIBACOPA
El plantel trabaja sesiones intensas, mientras jugadores como Víctor Ramírez aprovechan la pretemporada para ganarse un lugar y aportar al proyecto
Los Toros Laguna continúan con su etapa de preparación rumbo a su primera temporada en la Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA, cuyo inicio está marcado en el calendario para el sábado 14 de febrero de 2026. A poco más de un mes del arranque, el equipo ha mantenido una rutina constante de entrenamientos con la idea de llegar en condiciones competitivas a su debut dentro del circuito.
Este lunes, el conjunto lagunero cumplió con su cuarto día consecutivo de prácticas. La sesión comenzó alrededor del mediodía y se extendió por casi tres horas, tiempo en el que el cuerpo técnico enfocó el trabajo en aspectos físicos y de ejecución en cancha. La carga fue notoria y varios jugadores terminaron con signos de fatiga, por lo que recibieron atención inmediata por parte del área de fisioterapia, que busca acelerar los procesos de recuperación y evitar lesiones durante esta fase previa.
El plan de trabajo no se detiene. Para este martes, el equipo tiene programada una jornada doble. La primera sesión arrancará a las 11:00 horas y, antes de salir a la cancha, algunos integrantes atenderán compromisos con los medios de comunicación. El cuerpo técnico ha insistido en mantener la regularidad en los entrenamientos, considerando que se trata de un plantel que aún se encuentra en proceso de adaptación a una nueva liga y a un estilo de juego distinto.
Uno de los jugadores que vive con especial atención esta etapa es Víctor Ramírez. El basquetbolista, de 23 años y originario de la Ciudad de México, busca consolidarse en el ámbito profesional tras haber disputado recientemente su primera campaña en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Ahora, se prepara para su debut con Toros Laguna dentro de CIBACOPA, una experiencia que representa un paso importante en su carrera.
Ramírez compartió que se siente satisfecho por la oportunidad de formar parte del proyecto. Señaló que llega a un equipo que inicia su camino en la liga, pero con una base que le permite competir desde el inicio. También destacó el trabajo del cuerpo técnico y la convivencia con jugadores de mayor experiencia, elementos que considera clave para su desarrollo.
Durante su paso por Halcones de Xalapa en la LNBP, Ramírez trabajó bajo la estructura en la que Facundo Murias se desempeñaba como asistente técnico de Paco Olmos. Esa relación previa influyó para que Murias confiara en él y lo integrara al plantel lagunero. El jugador reconoció esa confianza y aseguró que su forma de responder será a través del esfuerzo diario en entrenamientos y partidos, con la intención de aportar al equipo, aun cuando se trate de su primer año en esta liga.
Mientras el debut se acerca, Toros Laguna continúa afinando detalles, consciente de que la constancia en esta etapa puede marcar diferencia a lo largo de la temporada.