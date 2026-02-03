Saltillo destaca en el Football Flag CONADEIP 2026 con dos campeonatos

El Instituto Hemingway de Saltillo firmó una actuación relevante en el Campeonato Nacional Promocional de Football Flag CONADEIP 2026, celebrado en Monterrey, al conquistar dos campeonatos y sumar tres subcampeonatos en distintas categorías. La delegación regresó con resultados que reflejan el avance de su programa deportivo y la continuidad del trabajo formativo que se desarrolla en la institución.

La rama Juvenil A Varonil fue una de las protagonistas del torneo. El equipo saltillense se quedó con el campeonato tras superar a la American School Foundation of Monterrey, mientras que High Point Laguna completó el podio. En esta categoría, Rodrigo Gil fue reconocido como Jugador Más Valioso, luego de una actuación determinante a lo largo de la competencia. El conjunto estuvo dirigido por Aryok Reynoso, quien encabezó el proceso de preparación rumbo al certamen nacional.

El otro título para Hemingway llegó en la categoría Infantil Mayor Femenil, bajo la conducción de la coach Yadira Leyva. En este equipo destacó María Ángela Nájera Leyva, nombrada Jugadora Más Valiosa del torneo, tras una participación constante que influyó en los resultados finales. Junto a ella figuraron jugadoras como Natalia Ortega, Natalia Saucedo, Melissa Castillo, Paulina Gil, Elissa Rojas, Isabela Renée García, Andrea Solís, Iza Rodríguez y Karla López.