Saltillo destaca en el Football Flag CONADEIP 2026 con dos campeonatos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El Instituto Hemingway tuvo una participación destacada en el Campeonato Nacional Promocional de Football Flag CONADEIP 2026, celebrado en Monterrey, al obtener dos campeonatos y tres subcampeonatos
El Instituto Hemingway de Saltillo firmó una actuación relevante en el Campeonato Nacional Promocional de Football Flag CONADEIP 2026, celebrado en Monterrey, al conquistar dos campeonatos y sumar tres subcampeonatos en distintas categorías. La delegación regresó con resultados que reflejan el avance de su programa deportivo y la continuidad del trabajo formativo que se desarrolla en la institución.
La rama Juvenil A Varonil fue una de las protagonistas del torneo. El equipo saltillense se quedó con el campeonato tras superar a la American School Foundation of Monterrey, mientras que High Point Laguna completó el podio. En esta categoría, Rodrigo Gil fue reconocido como Jugador Más Valioso, luego de una actuación determinante a lo largo de la competencia. El conjunto estuvo dirigido por Aryok Reynoso, quien encabezó el proceso de preparación rumbo al certamen nacional.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila define a sus clasificados al Regional de Ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional 2026
El otro título para Hemingway llegó en la categoría Infantil Mayor Femenil, bajo la conducción de la coach Yadira Leyva. En este equipo destacó María Ángela Nájera Leyva, nombrada Jugadora Más Valiosa del torneo, tras una participación constante que influyó en los resultados finales. Junto a ella figuraron jugadoras como Natalia Ortega, Natalia Saucedo, Melissa Castillo, Paulina Gil, Elissa Rojas, Isabela Renée García, Andrea Solís, Iza Rodríguez y Karla López.
Además de los campeonatos, el instituto sumó subcampeonatos en Infantil Menor Varonil, Infantil Mayor Varonil y Juvenil A Femenil. Esta última categoría fue dirigida por Alex Zavala, mientras que los otros dos equipos también estuvieron a cargo de Yadira Leyva, quien tuvo presencia en varias ramas del certamen. La constancia de estos planteles permitió a Hemingway mantenerse en las finales y pelear por el título en cada una de ellas.
En total, el Instituto Hemingway participó con cinco equipos en el torneo nacional, obteniendo presencia en todos los podios posibles. El evento reunió a representantes de distintos puntos del norte del país, con delegaciones provenientes de Chihuahua, Nuevo León, Ensenada y Baja California, lo que dio al campeonato un nivel competitivo diverso y exigente.
En la categoría Juvenil A Varonil, el plantel campeón estuvo integrado por Darío García, Luca César, Óscar Sacedo, Rodrigo Gil, Carlos Luévano, Emiliano Sánchez, Emiliano Ortega y Mateo Siller. La experiencia vivida en Monterrey dejó bases sólidas para futuras competencias y refuerza la participación del instituto en los torneos de football flag que se disputan en la región, donde Saltillo continúa ganando presencia a nivel escolar y formativo.