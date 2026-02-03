Saltillo destaca en el Football Flag CONADEIP 2026 con dos campeonatos

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 3 febrero 2026
    Saltillo destaca en el Football Flag CONADEIP 2026 con dos campeonatos
    La categoría Infantil Mayor Femenil consiguió el campeonato bajo la dirección de la coach Yadira Leyva. FOTO: INSTITUTO HEMINGWAY

El Instituto Hemingway tuvo una participación destacada en el Campeonato Nacional Promocional de Football Flag CONADEIP 2026, celebrado en Monterrey, al obtener dos campeonatos y tres subcampeonatos

El Instituto Hemingway de Saltillo firmó una actuación relevante en el Campeonato Nacional Promocional de Football Flag CONADEIP 2026, celebrado en Monterrey, al conquistar dos campeonatos y sumar tres subcampeonatos en distintas categorías. La delegación regresó con resultados que reflejan el avance de su programa deportivo y la continuidad del trabajo formativo que se desarrolla en la institución.

La rama Juvenil A Varonil fue una de las protagonistas del torneo. El equipo saltillense se quedó con el campeonato tras superar a la American School Foundation of Monterrey, mientras que High Point Laguna completó el podio. En esta categoría, Rodrigo Gil fue reconocido como Jugador Más Valioso, luego de una actuación determinante a lo largo de la competencia. El conjunto estuvo dirigido por Aryok Reynoso, quien encabezó el proceso de preparación rumbo al certamen nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila define a sus clasificados al Regional de Ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

El otro título para Hemingway llegó en la categoría Infantil Mayor Femenil, bajo la conducción de la coach Yadira Leyva. En este equipo destacó María Ángela Nájera Leyva, nombrada Jugadora Más Valiosa del torneo, tras una participación constante que influyó en los resultados finales. Junto a ella figuraron jugadoras como Natalia Ortega, Natalia Saucedo, Melissa Castillo, Paulina Gil, Elissa Rojas, Isabela Renée García, Andrea Solís, Iza Rodríguez y Karla López.

Además de los campeonatos, el instituto sumó subcampeonatos en Infantil Menor Varonil, Infantil Mayor Varonil y Juvenil A Femenil. Esta última categoría fue dirigida por Alex Zavala, mientras que los otros dos equipos también estuvieron a cargo de Yadira Leyva, quien tuvo presencia en varias ramas del certamen. La constancia de estos planteles permitió a Hemingway mantenerse en las finales y pelear por el título en cada una de ellas.

En total, el Instituto Hemingway participó con cinco equipos en el torneo nacional, obteniendo presencia en todos los podios posibles. El evento reunió a representantes de distintos puntos del norte del país, con delegaciones provenientes de Chihuahua, Nuevo León, Ensenada y Baja California, lo que dio al campeonato un nivel competitivo diverso y exigente.

En la categoría Juvenil A Varonil, el plantel campeón estuvo integrado por Darío García, Luca César, Óscar Sacedo, Rodrigo Gil, Carlos Luévano, Emiliano Sánchez, Emiliano Ortega y Mateo Siller. La experiencia vivida en Monterrey dejó bases sólidas para futuras competencias y refuerza la participación del instituto en los torneos de football flag que se disputan en la región, donde Saltillo continúa ganando presencia a nivel escolar y formativo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Flag Football
resultados

Localizaciones


Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Senado morenista

Senado morenista
true

Adán Augusto aparece en expediente de la Corte de Houston
El alza de precios de gas en EU podría repercutir en los precios de las tarifas eléctricas en México.

Ante dependencia de 75% de gas de EU, urge Sheinbaum a avanzar en producción nacional
Postura. El discurso de Bad Bunny contra el ICE durante los Grammy provocó reacciones divididas, entre ellas la dura crítica de Eduardo Verástegui.

‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, programa social parte del programa de Becas para el Bienestar dirigido a estudiantes de secundaria, recibirán un pago triple de 5 mil 700 pesos a partir del mes de febrero.

Beca Rita Cetina sorprende a beneficiarios de nuevo ingreso con pago triple de $5,700 en febrero
Te contamos cómo la famosa conductora peruana frenó la ola de noticias falsas que aseguraban su fallecimiento en pleno 2026.

¿Murió Laura Bozzo?... qué se sabe sobre la famosa conductora peruana
El 8 de febrero se juega el Super Bowl, partido al que no es fácil acceder económicamente ante lo caro de las entradas, sin embargo hay diversas opciones para verlo por televisión.

Entradas para ver el Super Bowl LX, de las más caras de la historia