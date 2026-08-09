Acereros cae 9-3 ante Durango y la serie de Playoffs queda empatada

El partido comenzó con pocas carreras, pero Caliente tomó la ventaja en la tercera entrada. Elier Hernández abrió el marcador con un cuadrangular solitario por el jardín central y, posteriormente, Webster Rivas conectó un doblete para mantener el ataque de los locales.

Los Acereros de Monclova no pudieron repetir la remontada del primer juego y cayeron 9-3 ante Caliente de Durango en el segundo encuentro de la serie de playoffs. Con este resultado, ambos equipos quedan con una victoria por lado, después de que los coahuilenses se impusieran 12-6 en el primer duelo.

Acereros respondió en el cuarto episodio y consiguió darle la vuelta al encuentro. Ramón Hernández inició la ofensiva con un doblete y Rodolfo Amador lo llevó al plato con un sencillo. Andretty Cordero agregó otro imparable y José Heberto Félix conectó un doblete productor de dos carreras para poner a Monclova arriba 3-1.

La ventaja, sin embargo, duró poco.

Caliente de Durango recortó la diferencia en la parte baja del cuarto capítulo con un cuadrangular de Daniel Johnson, quien encontró a José Carlos Ureña en circulación para colocar la pizarra 3-2.

El equipo duranguense volvió a atacar en el quinto episodio. Victor Márquez abrió con un sencillo y Leobaldo Piña mantuvo el rally con otro imparable. Estevan Florial conectó un triple que permitió anotar dos carreras y puso nuevamente a Caliente al frente.

La ofensiva local continuó con Daniel Johnson, quien conectó su segundo cuadrangular de la noche y llevó a José Carlos Ureña al plato. Con ese ataque, Caliente fabricó cinco carreras en la entrada y convirtió la desventaja de 3-2 en una ventaja de 7-3.

Monclova intentó reaccionar en los siguientes episodios, pero no consiguió capitalizar las oportunidades que tuvo frente al pitcheo de Caliente. Acereros colocó corredores en las bases, aunque los batazos oportunos no aparecieron para reducir la diferencia.

En la séptima entrada, Johnson volvió a castigar al pitcheo coahuilense. El jardinero conectó su tercer cuadrangular de la noche, esta vez con Estevan Florial en circulación, para aumentar la ventaja de Caliente a 9-3. Acereros desafió la jugada, pero la decisión original se mantuvo.

Los locales controlaron las últimas entradas y evitaron una reacción como la que Acereros protagonizó en el primer partido. En la novena entrada, Rodolfo Amador y Ramón Hernández fueron retirados por la vía del ponche, mientras que Juan Mora terminó el encuentro con un rodado.