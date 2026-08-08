Acereros remonta ante Durango y gana 12-6 en el inicio de los Playoffs

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    Acereros remonta ante Durango y gana 12-6 en el inicio de los Playoffs
    Los Acereros de Monclova celebraron una remontada que les permitió abrir los playoffs con triunfo de 12-6 sobre Durango. FOTO: X/JARDÍN IZQUIERDO

Monclova llegó al cierre del encuentro con desventaja de 6-4, pero anotaron ocho carreras entre la octava y novena entrada para vencer 12-6 a Durango

Los Acereros de Monclova comenzaron los playoffs con una remontada ante los Generales de Durango. El equipo coahuilense llegó a las últimas entradas con desventaja de dos carreras, pero respondió con ocho anotaciones entre el octavo y noveno episodio para imponerse 12-6 y tomar ventaja en la serie.

Durango tomó el control desde la tercera entrada. Jonathan Villar produjo la primera carrera con un sencillo y posteriormente Reynaldo Rodríguez amplió la diferencia con otro imparable. La ofensiva de los Generales aprovechó además algunos movimientos en las bases para colocarse 2-0.

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Acereros reaccionó en el cuarto capítulo. Juan Mora conectó sencillo y Andretty Cordero continuó el ataque con otro imparable. Leo Heras acercó a los locales con un hit productor y José Heberto Félix puso la pizarra 3-2 con un doblete que permitió anotar a Andretty Cordero y Leo Heras.

La ventaja cambió de manos poco después. Alan Trejo conectó sencillo para remolcar a José Heberto Félix y colocar el marcador 4-2 a favor de Monclova.

Durango volvió a responder en la quinta entrada y tomó nuevamente el control. Yariel González conectó un triple que llevó tres carreras al plato, mientras que un error en el tiro desde el jardín izquierdo permitió que la ofensiva visitante tomara ventaja de 5-4. Más tarde, los Generales sumaron otra carrera para ponerse 6-4.

Con ese marcador se llegó al octavo episodio, cuando Acereros comenzó a cambiar el rumbo del encuentro.

Víctor Márquez conectó un doblete en la parte baja de la octava y Antonio Castañeda anotó para reducir la diferencia a una carrera. Sin embargo, Durango logró contener el ataque y dejó el juego 6-5 antes del último episodio.

La remontada se concretó en la novena entrada. Ramón Hernández abrió la ofensiva con un sencillo que permitió anotar a Jecksson Flores. Después, Andretty Cordero conectó otro imparable para empujar a Juan Mora y empatar el partido 6-6.

A partir de ahí, la ofensiva de Monclova tomó ventaja. Leo Heras produjo dos carreras con un sencillo y puso a Acereros arriba 8-6. Rusber Estrada recibió pasaporte y Alan Trejo conectó un doblete para ampliar la diferencia a cuatro carreras.

La ofensiva no terminó ahí. Magneuris Sierra cerró el ataque con un triple que llevó a dos corredores al plato y dejó el marcador definitivo en 12-6.

El equipo coahuilense logró así darle la vuelta a un partido que perdía por dos carreras al entrar a la octava entrada. La victoria coloca a Acereros adelante en el inicio de la serie de playoffs, después de una noche en la que su ofensiva respondió cuando más lo necesitaba.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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