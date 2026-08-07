Playoffs LMB 2026: Algodoneros y Acereros desafían a los líderes del Norte; horarios y dónde ver

Coahuila tendrá doble presencia en la Liga Mexicana de Beisbol. Algodoneros del Unión Laguna y Acereros de Monclova comienzan hoy su camino en los Playoffs LMB 2026, ambos como visitantes frente a los dos mejores clubes de la Zona Norte: Toros de Tijuana y Caliente de Durango. La primera voz de playball se escuchará a las 6 de la tarde cuando Acereros visite a Caliente en el Estadio Francisco Villa. Más tarde, a las 8:35 de la noche en Tijuana, Algodoneros enfrentará a Toros en el Toros Mobil Park. El Primer Playoff se disputa a ganar cuatro de siete juegos. Los tres vencedores de cada zona avanzarán acompañados por el “mejor perdedor”, el eliminado que acumule más triunfos. Por ello, cada partido puede pesar si una novena no gana su llave.

ALGODONEROS VA CONTRA EL GIGANTE DEL NORTE Unión Laguna obtuvo el sexto y último boleto con marca de 46 victorias y 47 derrotas. Su clasificación llegó en el cierre del calendario, luego de barrer a Saraperos en Torreón: ganó 12-10 el primer duelo de la doble cartelera y aseguró el pase, antes de completar la limpia por 2-1 gracias a un cuadrangular de Valentín Hernández en la octava entrada. El premio es también el reto más exigente. Toros terminó como líder norteño con registro de 60-31, porcentaje de .659 y diez juegos de ventaja sobre su perseguidor. Tijuana cerró encendido al llevarse la doble cartelera en Durango y alcanzar las 60 victorias, por lo que parte como favorito. Sin embargo, los números directos invitan a no descartar a la novena guinda. Algodoneros dividió los seis enfrentamientos de campaña regular ante Toros. En su visita más reciente al Mobil Park perdió 10-2 el primero, pero reaccionó con triunfos de 6-4 y 4-2 para quedarse con la serie. Esa capacidad para competir en la frontera es una de las cartas del equipo dirigido por Ramón Santiago. Albert Lara, Nick Torres, Yadir Drake, Isan Díaz y Edward Olivares deberán producir ante un pitcheo que fue clave en el dominio tijuanense. Del lado guinda, contener los ataques tempraneros será indispensable: el 28 de julio, Toros fabricó seis carreras desde la primera entrada y dejó el juego prácticamente resuelto. Tijuana afrontará el arranque sin Adonis Medina, uno de sus abridores más confiables, quien recibió cinco juegos de suspensión por la trifulca ante Monclova. Tras cumplir tres compromisos, aún le quedan dos de castigo. También está fuera de manera indefinida Danry Vásquez. La ausencia de Medina permite a Laguna atacar una rotación modificada y buscar al menos un triunfo antes de regresar a Torreón.

ACEREROS, ANTE LA SORPRESA DE DURANGO Monclova terminó quinto con récord de 48-45 y extendió a 12 temporadas consecutivas su presencia en Playoffs. La Furia Azul reservó a varias piezas en el último juego y, aun con una alineación cargada de jóvenes, remontó para vencer a Rieleros. Carlos Tirado conectó su primer jonrón en la LMB y produjo cuatro carreras, incluida la de la diferencia en la novena entrada. Su rival fue una de las revelaciones del verano. Caliente finalizó segundo de la Zona Norte con 51-42 y .548, devolviendo a Durango a la postemporada después de una espera histórica. El equipo de Óscar Robles se apoya en Estevan Florial, Elier Hernández, Reynaldo Rodríguez, Leobaldo Piña y Drew Stankiewicz, capaces de cambiar un juego con extrabases o ataques numerosos. Acereros, no obstante, ganó cinco de los nueve choques directos de 2026. Se llevó dos de las tres series frente a Durango, incluida la primera celebrada en el Francisco Villa. Caliente respondió al imponerse en el enfrentamiento más reciente en Monclova, señal de la paridad que puede marcar una eliminatoria larga. Juan Gabriel Castro necesita profundidad desde la loma y producción de Juan Mora, Rodolfo Amador, Magneuris Sierra, Andretty Cordero y Balbino Fuenmayor. La Furia aún arrastra consecuencias de la pelea en Tijuana. Ryan Hernández, además de sufrir una fractura, fue suspendido seis juegos; Wilmer Ríos recibió cuatro y deberá completar el último este sábado. Alan Trejo y Jecksson Flores ya cumplieron sus castigos y pueden reaparecer. El objetivo inmediato para ambos clubes es romper la localía. Acereros jugará el segundo partido el domingo a las 5 de la tarde en Durango y recibirá los Juegos 3, 4 y, de ser necesario, 5 desde el martes en el Kickapoo Lucky Eagle. Algodoneros disputará el segundo el domingo a las 6:05 de la tarde y trasladará la batalla al Estadio de la Revolución para tres noches a partir del martes.

Coahuila tendrá una doble misión en el arranque de la postemporada. Unión Laguna llega impulsado por una barrida y con la memoria de haber ganado una serie en Tijuana. Monclova se presenta con mayor experiencia, antecedentes favorables ante Caliente y un plantel obligado a superar bajas importantes.

Este sábado no se define ninguna eliminatoria, pero ahora un triunfo visitante puede cambiar desde el primer día el rumbo de los Playoffs LMB 2026.