Algodoneras caen ante El Águila en el arranque de la temporada 2026 de la LMS

Béisbol
/ 23 enero 2026
    Algodoneras caen ante El Águila en el arranque de la temporada 2026 de la LMS
    Las Algodoneras de Unión Laguna debutaron en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol con una cerrada derrota 4-1 ante las Gloriosas en el Estadio Beto Ávila. FOTO: EL ÁGUILA DE VERACRUZ

Unión Laguna luchó hasta el final, pero un rally de tres carreras en la cuarta entrada marcó la diferencia en el primer juego disputado en el Beto Ávila

Las Algodoneras de Unión Laguna iniciaron la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol con una derrota de 4-1 ante El Águila de Veracruz, en el primer juego de la serie disputado en el Estadio Beto Ávila, en un duelo marcado por el pitcheo y una ofensiva local que aprovechó al máximo sus oportunidades clave.

Durante las primeras tres entradas, el encuentro se mantuvo sin daño en la pizarra gracias al sólido trabajo desde el círculo de lanzamientos. Sarah Willis, por parte de Algodoneras de Unión Laguna, y Lisa Hop, por Veracruz, protagonizaron un cerrado duelo de pitcheo respaldado por defensivas atentas que evitaron libertades tempranas.

El punto de quiebre llegó en la cuarta entrada, cuando las Gloriosas armaron un ataque de tres carreras con dos outs.

Brenda Beers se embasó con un infield hit y dio paso a una secuencia que terminó por marcar la diferencia.

Lisa Hop conectó sencillo productor al central para remolcar a la corredora emergente Brookshire, mientras que Diana Vizcarra agregó un imparable al jardín central que impulsó otra carrera.

Un par de errores defensivos permitieron que Vizcarra avanzara y anotara, colocando la pizarra 3-0 en contra de las laguneras.

Unión Laguna volvió a verse presionada en el sexto episodio, cuando Veracruz amplió la ventaja.

Con un out, Diana Vizcarra elevó de sacrificio al jardín derecho y, en jugada de pisa y corre, Erika Piancastelli cruzó el plato para el 4-0, complicando aún más el panorama para las Algodoneras.

La respuesta ofensiva de Unión Laguna llegó en la séptima entrada, cuando Leanne Matthews abrió el episodio con sencillo ante Hop.

Posteriormente, Alicia Peters conectó doblete al izquierdo que permitió la anotación de Matthews, rompiendo la blanqueada. Las Algodoneras llenaron las bases y pusieron presión máxima, pero la lanzadora neerlandesa cerró la puerta con un ponche a Logan Moreland, apagando la amenaza y sellando el triunfo local por 4-1.

Lisa Hop se apuntó su primer triunfo de la campaña tras lanzar juego completo de siete entradas, en las que permitió cuatro hits y una carrera limpia, otorgó tres bases por bolas y recetó 10 ponches.

La derrota fue para Sarah Willis, quien trabajó cinco entradas, aceptó seis imparables y cuatro carreras, con un pasaporte y seis chocolates.

Pese al revés, las Algodoneras dejaron destellos en su debut de temporada, con un pitcheo competitivo durante gran parte del juego y una ofensiva que mostró capacidad de reacción en el cierre, aspectos que buscarán capitalizar en el resto de la serie para emparejar el arranque del calendario 2026.

