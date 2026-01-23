Algodoneras caen ante El Águila en el arranque de la temporada 2026 de la LMS

Las Algodoneras de Unión Laguna iniciaron la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol con una derrota de 4-1 ante El Águila de Veracruz, en el primer juego de la serie disputado en el Estadio Beto Ávila, en un duelo marcado por el pitcheo y una ofensiva local que aprovechó al máximo sus oportunidades clave.

Durante las primeras tres entradas, el encuentro se mantuvo sin daño en la pizarra gracias al sólido trabajo desde el círculo de lanzamientos. Sarah Willis, por parte de Algodoneras de Unión Laguna, y Lisa Hop, por Veracruz, protagonizaron un cerrado duelo de pitcheo respaldado por defensivas atentas que evitaron libertades tempranas.

El punto de quiebre llegó en la cuarta entrada, cuando las Gloriosas armaron un ataque de tres carreras con dos outs.

TE PUEDE INTERESAR: Se cae el fichaje de Miguel Borja y Cruz Azul se queda sin refuerzo ofensivo

Brenda Beers se embasó con un infield hit y dio paso a una secuencia que terminó por marcar la diferencia.