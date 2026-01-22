Se cae el fichaje de Miguel Borja y Cruz Azul se queda sin refuerzo ofensivo
El delantero colombiano no llegará a La Máquina para el Clausura 2026 luego de que la directiva no lograra liberar una plaza de extranjero
El fichaje del delantero colombiano Miguel Borja con Cruz Azul quedó oficialmente descartado y el atacante no llegará al conjunto celeste para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
La negociación, que se mantuvo activa durante varias semanas y generó expectativa en el entorno del club, se cayó por problemas administrativos que no pudieron resolverse dentro de los tiempos establecidos por el mercado y el reglamento de registro.
La principal razón por la que la operación no prosperó fue la imposibilidad de liberar una plaza de jugador No Formado en México, condición indispensable para poder inscribir al atacante colombiano.
La directiva de Cruz Azul trabajó en distintas alternativas para abrir ese espacio, entre ellas la salida de uno de sus futbolistas extranjeros, pero ninguna de las gestiones se concretó a tiempo, lo que terminó por frenar el proceso de alta de Borja ante la liga.
Ante este escenario, el entorno del delantero optó por dar por terminadas las conversaciones.
Borja regresó a su país mientras su representación comenzó a analizar otras opciones en el mercado internacional, cerrando prácticamente cualquier posibilidad de que el colombiano se sume a La Máquina en este periodo de transferencias.
Desde el lado del club, la falta de avances administrativos y la cercanía del cierre de registros hicieron inviable prolongar la negociación.
La caída de este fichaje representa un golpe para la planeación deportiva de Cruz Azul, que buscaba reforzar su ataque con un delantero de experiencia internacional y probado olfato goleador.
Borja llegaba como una opción para elevar la competencia interna y aportar peso ofensivo en un semestre en el que el equipo apunta a ser protagonista tanto en la Liga MX como en los torneos internacionales.
Con el traspaso cancelado, la directiva celeste deberá evaluar alternativas en el mercado para cubrir esa necesidad en la delantera o ajustar su plantel con las opciones que ya tiene disponibles.