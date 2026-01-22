Se cae el fichaje de Miguel Borja y Cruz Azul se queda sin refuerzo ofensivo

El fichaje del delantero colombiano Miguel Borja con Cruz Azul quedó oficialmente descartado y el atacante no llegará al conjunto celeste para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La negociación, que se mantuvo activa durante varias semanas y generó expectativa en el entorno del club, se cayó por problemas administrativos que no pudieron resolverse dentro de los tiempos establecidos por el mercado y el reglamento de registro.

La principal razón por la que la operación no prosperó fue la imposibilidad de liberar una plaza de jugador No Formado en México, condición indispensable para poder inscribir al atacante colombiano.

La directiva de Cruz Azul trabajó en distintas alternativas para abrir ese espacio, entre ellas la salida de uno de sus futbolistas extranjeros, pero ninguna de las gestiones se concretó a tiempo, lo que terminó por frenar el proceso de alta de Borja ante la liga.

Ante este escenario, el entorno del delantero optó por dar por terminadas las conversaciones.

Borja regresó a su país mientras su representación comenzó a analizar otras opciones en el mercado internacional, cerrando prácticamente cualquier posibilidad de que el colombiano se sume a La Máquina en este periodo de transferencias.