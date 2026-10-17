Algodoneras del Unión Laguna anuncian cambios para 2027: dos refuerzos y dos bajas

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    Algodoneras del Unión Laguna anuncian cambios para 2027: dos refuerzos y dos bajas
    Nicole Serrano y Adriana Bojórquez son las nuevas incorporaciones de Algodoneras del Unión Laguna para la Temporada 2027 de la Liga Mexicana de Softbol. FOTO: ESPECIAL

La novena de Torreón apuesta por el talento regional y la experiencia internacional para fortalecer su plantel y cuerpo técnico en la Liga Mexicana de Softbol

Las Algodoneras del Unión Laguna comenzaron a preparar la Temporada 2027 de la Liga Mexicana de Softbol (LMS) con dos incorporaciones y dos bajas.

La directiva del equipo confirmó a Nicole Serrano y Adriana Bojórquez para fortalecer su roster y cuerpo técnico.

Una de las novedades es la incorporación de Serrano, infielder originaria de la Comarca Lagunera que ha participado en torneos nacionales.

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La pelotera tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones durante la pretemporada, etapa en la que buscará ganarse un lugar definitivo y debutar en el softbol profesional.

Su llegada promueve el talento local de la Comarca dentro del club de Torreón.

Sin embargo, su participación en el roster de la próxima campaña todavía no está asegurada, pues deberá competir por un puesto antes del arranque del calendario.

Como parte de los ajustes, la organización anunció la salida de Saidy López, jugadora originaria de Ensenada, Baja California. El equipo no detalló las razones de su baja ni informó cuál será su siguiente destino.

La otra incorporación se encuentra en el cuerpo técnico. Adriana Bojórquez asumirá las funciones de coach de pitcheo, respaldada por más de 15 años como integrante de la Selección Mexicana.

Durante su carrera representó al país en Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos y Centroamericanos.

Bojórquez también cuenta con experiencia formativa y de alto rendimiento.

Estudió en Arizona Western College, institución que la incorporó a su Salón de la Fama en 2008, y fue coach de pitcheo de México en el Mundial Juvenil celebrado en Irvine, California, en 2019.

La entrenadora ocupará el puesto que deja Gisselle Hernández, con lo que se concreta la segunda baja anunciada por la novena lagunera.

Con una aspirante local al plantel y una especialista de recorrido internacional, Unión Laguna comienza a definir las piezas con las que intentará competir en la siguiente campaña.

La preparación rumbo a 2027 marcará el siguiente paso de esta nueva etapa guinda.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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