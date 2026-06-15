Charros de Jalisco deja la Liga Mexicana de Softbol; Leones de Yucatán tomará su lugar

La salida de Charros de Jalisco de la Liga Mexicana de Softbol (LMS) marcará uno de los cambios más relevantes de cara a la próxima temporada del circuito femenil. La organización anunció este lunes que dejará de participar en la competencia, luego de realizar una evaluación interna sobre la operación de sus distintos proyectos deportivos. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el club explicó que la decisión responde a la necesidad de concentrar esfuerzos y recursos en sus programas de beisbol profesional, ante la complejidad que implica administrar de manera simultánea equipos en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y la propia Liga Mexicana de Softbol.

Con ello, Charros pone fin a una etapa que comenzó con el nacimiento de la LMS y en la que logró consolidarse como una de las franquicias más representativas del torneo. Su mayor logro llegó en 2024, cuando conquistó el campeonato de la temporada inaugural y se convirtió en el primer equipo en levantar el título dentro de la historia de la liga.

Durante su permanencia en el circuito, la organización participó en el crecimiento del softbol profesional femenil en México, ofreciendo espacios para el desarrollo de jugadoras nacionales y extranjeras, además de contribuir a la expansión de una competencia que ha buscado ganar terreno entre los aficionados. En el mensaje de despedida, la directiva agradeció a las deportistas, integrantes de los cuerpos técnicos, personal administrativo, patrocinadores, medios de comunicación y seguidores que acompañaron el proyecto desde sus inicios. También reconoció el trabajo realizado por quienes formaron parte del equipo durante las primeras temporadas de la liga. El anuncio incluyó además la bienvenida a Leones de Yucatán, organización que ocupará la plaza de Charros dentro de la Liga Mexicana de Softbol a partir de la próxima campaña. La institución jalisciense expresó su confianza en que la llegada de la novena yucateca contribuirá al fortalecimiento del campeonato y a la continuidad del crecimiento que ha mostrado la competencia desde su creación.

La salida de Charros representa el cierre de un capítulo para una de las franquicias fundadoras de la LMS. Sin embargo, también abre la puerta a una nueva etapa para la liga, que continúa ajustando su estructura mientras busca consolidarse dentro del panorama deportivo nacional. Por su parte, la organización tapatía enfocará sus esfuerzos en sus equipos de beisbol profesional, manteniendo su presencia en la LMP y la LMB, competencias que concentrarán su atención en los próximos años. El legado de Charros en el softbol quedará ligado a los primeros pasos de una liga que sigue construyendo su historia en México.

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