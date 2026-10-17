¿Qué le pasó al Dibu Martínez? Revelan lesión en la mandíbula y posible cirugía tras dramático choque

El triunfo del Chelsea por 2-0 sobre Everton, este sábado, quedó marcado por la lesión de Emiliano “Dibu” Martínez. El portero argentino fue retirado en camilla tras un choque de cabezas y, aunque los estudios ofrecen señales alentadoras, un reporte difundido horas después apunta a una lesión en la mandíbula que requeriría cirugía. La acción ocurrió cerca del minuto 66 en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool. Tras un tiro libre de Kiernan Dewsbury-Hall, Martínez salió a despejar el balón y chocó violentamente contra Jarrad Branthwaite, defensor del Everton.

El campeón mundial quedó tendido sobre el césped mientras ingresaban los servicios médicos. El encuentro permaneció detenido cerca de diez minutos. El arquero recibió oxígeno, fue inmovilizado con collarín y abandonó la cancha en camilla, aunque movió un brazo cuando era trasladado. Branthwaite también recibió atención, pasó la revisión y pudo continuar jugando.

Al terminar el encuentro, el entrenador Xabi Alonso confirmó que el argentino había sufrido una conmoción cerebral y fue llevado a un hospital para estudios de precaución. “Salió del estadio consciente”, señaló el técnico, quien pidió esperar nuevas evaluaciones antes de establecer el alcance de la lesión. La novedad más importante llegó horas después. Según el periodista argentino Gastón Edul, las tomografías de cabeza y los estudios de cuello y espalda tuvieron resultados favorables. Sin embargo, el guardameta presenta una lesión ósea en la mandíbula y deberá ser intervenido quirúrgicamente, información pendiente de confirmación mediante un parte médico oficial del Chelsea. En lo deportivo, Mike Penders, arquero belga de 21 años, ingresó en sustitución de Martínez e hizo su debut en la Premier League.

Pedro Neto anotó los dos goles de los Blues, que acabaron con el invicto del Everton y consiguieron mantener su portería en cero. Ahora la atención está en el periodo de recuperación del Dibu. Chelsea enfrentará al Tottenham el 24 de octubre y al Liverpool en la Copa de la Liga el día 28, encuentros para los que su participación luce comprometida. La selección argentina también seguirá su evolución de cara a la Fecha FIFA de noviembre.