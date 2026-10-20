Algodoneros del Unión Laguna sacuden su directiva para 2027: regresa Jorge Márquez y sigue Ramón Santiago

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    Algodoneros del Unión Laguna sacuden su directiva para 2027: regresa Jorge Márquez y sigue Ramón Santiago
    Jorge Márquez Orozco regresa como director deportivo de los Algodoneros del Unión Laguna, que mantendrán a Ramón Santiago como mánager para 2027. FOTO: BEISBOLPURO/FACEBOOK

Tras alcanzar su sexta postemporada consecutiva, el club de Torreón apuesta por una nueva estructura deportiva y anticipa otra incorporación

Los Algodoneros del Unión Laguna iniciaron cambios rumbo a la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

La novena guinda confirmó el regreso de Jorge Márquez Orozco como director deportivo, la reubicación de Francisco “Chiper” Méndez y la continuidad del dominicano Ramón Santiago como mánager.

El movimiento principal es el retorno del bajacaliforniano Márquez, quien ya trabajó en la organización de Torreón entre 2022 y 2024, como director de Desarrollo y asesor deportivo.

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Ahora asumirá la responsabilidad de coordinar el proyecto deportivo para la siguiente campaña.

El directivo llega después de su paso por Caliente de Durango, equipo que en 2026 terminó segundo en la Zona Norte con marca de 51 victorias y 42 derrotas.

Bajo esa gestión, la novena duranguense logró avanzar a los playoffs, un aval para su nueva etapa en La Laguna.

Por su parte, Francisco “Chiper” Méndez, con una década de experiencia en las oficinas del club, dejará la dirección deportiva para convertirse en asesor de la Presidencia, encabezada por Guillermo Murra Marroquín.

Su permanencia asegura continuidad y conocimiento de la organización dentro de la estructura renovada.

Los cambios también alcanzan el terreno de juego, aunque no habrá relevo en el timón: Ramón Santiago seguirá al frente de Algodoneros en 2027.

Desde su llegada, el 30 de junio pasado, el dominicano registró 20 triunfos y 13 derrotas y ayudó a concretar la sexta clasificación consecutiva del club a la postemporada.

Durante su gestión, el promedio de bateo pasó de .270 a .296 y la efectividad del pitcheo bajó de 5.73 a 4.96 al cierre de la fase regular. Las cifras respaldaron la decisión de mantener al estratega para la próxima campaña.

La directiva adelantó que todavía habrá novedades: en los próximos días anunciará otra incorporación al área deportiva, sin revelar hasta ahora su identidad ni funciones. Así, Unión Laguna perfila desde octubre su apuesta para competir por el título de la LMB en 2027.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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