Algodoneros tropiezan en Playoffs: Toros toman ventaja con triunfo de 5-2

+ Seguir en Seguir en Google
Béisbol
/
    Algodoneros tropiezan en Playoffs: Toros toman ventaja con triunfo de 5-2
    Los Algodoneros buscarán empatar la serie este domingo cuando Eddy Demurias enfrente a Noah Skirrow. FOTO: X/ALGODONEROS DE UNIÓN LAGUNA

Unión Laguna reaccionó en la segunda mitad del encuentro, pero Tijuana respondió en el sexto episodio y aseguró el primer triunfo de la serie

Los Algodoneros del Unión Laguna comenzaron su camino en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol con una derrota de 5-2 frente a los Toros de Tijuana, líderes de la Zona Norte durante la temporada regular, en el primer encuentro de la serie disputado en el Toros Mobil Park.

El conjunto lagunero quedó en desventaja desde el primer episodio y, aunque logró acercarse en un par de ocasiones, no encontró la ofensiva necesaria para cambiar el rumbo del encuentro.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/rayados-vence-al-inter-miami-sin-messi-y-logra-remontada-en-la-leagues-cup-2026-AG22715423

Tijuana aprovechó desde temprano los problemas del abridor de Unión Laguna, Roenis Elías. En el primer inning, con hombres en circulación, Justin Turner conectó un sencillo al jardín central para llevar al plato la primera carrera del partido.

La ofensiva local volvió a responder con las bases llenas. Wilmer Flores encontró un lanzamiento de Elías y mandó la pelota al jardín izquierdo con un doblete que permitió la llegada de dos corredores al plato. Así, los Toros tomaron una ventaja de 3-0 antes de completar la primera entrada.

El marcador no se movió durante el segundo capítulo, pero Tijuana amplió la diferencia en el tercero. Franchy Cordero recibió pasaporte y posteriormente avanzó hasta tercera base con un sencillo de Justin Turner. La cuarta carrera llegó cuando Phillip Evans conectó un rodado que terminó en doble play, suficiente para que Cordero anotara.

Algodoneros reaccionó hasta la sexta entrada frente al relevo de Adbert Alzolay. Nick Torres abrió la oportunidad con un doblete hacia el jardín derecho y avanzó hasta home después de que Albert Lara conectara un sencillo al central. La anotación colocó el encuentro 4-1.

La respuesta de los Toros fue inmediata. En la parte baja del mismo capítulo, Wilmer Flores produjo una carrera más con un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, con el que Justin Turner llegó al plato desde la tercera base.

Unión Laguna todavía encontró una oportunidad para reducir la diferencia en el séptimo inning. El emergente Je’Von Ward conectó un cuadrangular solitario por el jardín derecho y dejó la pizarra 5-2.

Sin embargo, la ofensiva lagunera ya no pudo volver a producir. Brett de Geus apareció en el cierre del encuentro y retiró a los tres bateadores que enfrentó para conseguir el salvamento y asegurar el primer triunfo de Tijuana en la serie.

Daniel Martínez fue el pitcher ganador después de trabajar cinco entradas sin permitir carrera, mientras que Roenis Elías cargó con la derrota.

Los Algodoneros buscarán emparejar la serie este domingo a las 6:05 de la tarde, nuevamente en el Toros Mobil Park. Eddy Demurias está anunciado como abridor por Unión Laguna, mientras que Noah Skirrow subirá a la lomita por los locales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Playoffs
resultados

Localizaciones


Tijuana

Organizaciones


LMB
Algodoneros de Unión Laguna
Toros de Tijuana

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Las represas de gaviones buscan retener agua pluvial y favorecer su infiltración hacia el acuífero en zonas como la Sierra de Zapalinamé y el Cañón de San Lorenzo.

Saltillo proyecta represas de gaviones para aumentar captación de agua de lluvia
El tema tuvo mayor realce, luego que el INE ordenó al PRI retirar sus publicaciones con esta etiqueta.

Abren debate etiqueta de ‘narcopartido’ a Morena y dichos de diputadas sobre adultos mayores
Se toma la decisión mientras la Comisión resuelve de fondo el procedimiento sancionador de oficio.

Suspende Morena a diputadas de Puebla por dichos acerca de la vejez

Litzy Anahí, de 26 años, permanece hospitalizada en estado grave tras sobrevivir al ataque ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas.

Saltillo: Litzy, sobreviviente del multihomicidio en la Antonio Cárdenas, continúa grave
El monzón mexicano sobre el noroeste ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango , Sinaloa y Nayarit; lluvias fuertes en Baja California Sur y chubascos en Baja California; además de rachas de viento en dichas entidades, de acuerdo con el pronóstico de SMN de la Conagua.

¿Aguacero o bochorno? Monzón mexicano y calorón de 45 °C se ‘topan’ en el norte de México
El pasado viernes el gobierno de Estados Unidos informó la reanudación parcial de sus actividades oficiales en Michoacán.

Estados Unidos agradece a México su compromiso por reforzar la seguridad en Michoacán
La FGR informó que nueve personas han sido aprehendidas por su probable relación con la red investigada.

Detiene la FGR a mujer; estaría ligada a ferrotanques con huachicol abandonados en Ramos Arizpe
Las enfermedades cardiacas representan casi uno de cada cuatro decesos en la entidad.

Coahuila: Pese a baja, enfermedades del corazón siguen siendo la causa más frecuente de muertes