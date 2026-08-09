Algodoneros tropiezan en Playoffs: Toros toman ventaja con triunfo de 5-2

Los Algodoneros del Unión Laguna comenzaron su camino en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol con una derrota de 5-2 frente a los Toros de Tijuana, líderes de la Zona Norte durante la temporada regular, en el primer encuentro de la serie disputado en el Toros Mobil Park. El conjunto lagunero quedó en desventaja desde el primer episodio y, aunque logró acercarse en un par de ocasiones, no encontró la ofensiva necesaria para cambiar el rumbo del encuentro.

Tijuana aprovechó desde temprano los problemas del abridor de Unión Laguna, Roenis Elías. En el primer inning, con hombres en circulación, Justin Turner conectó un sencillo al jardín central para llevar al plato la primera carrera del partido.

La ofensiva local volvió a responder con las bases llenas. Wilmer Flores encontró un lanzamiento de Elías y mandó la pelota al jardín izquierdo con un doblete que permitió la llegada de dos corredores al plato. Así, los Toros tomaron una ventaja de 3-0 antes de completar la primera entrada. El marcador no se movió durante el segundo capítulo, pero Tijuana amplió la diferencia en el tercero. Franchy Cordero recibió pasaporte y posteriormente avanzó hasta tercera base con un sencillo de Justin Turner. La cuarta carrera llegó cuando Phillip Evans conectó un rodado que terminó en doble play, suficiente para que Cordero anotara. Algodoneros reaccionó hasta la sexta entrada frente al relevo de Adbert Alzolay. Nick Torres abrió la oportunidad con un doblete hacia el jardín derecho y avanzó hasta home después de que Albert Lara conectara un sencillo al central. La anotación colocó el encuentro 4-1.

La respuesta de los Toros fue inmediata. En la parte baja del mismo capítulo, Wilmer Flores produjo una carrera más con un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, con el que Justin Turner llegó al plato desde la tercera base. Unión Laguna todavía encontró una oportunidad para reducir la diferencia en el séptimo inning. El emergente Je’Von Ward conectó un cuadrangular solitario por el jardín derecho y dejó la pizarra 5-2. Sin embargo, la ofensiva lagunera ya no pudo volver a producir. Brett de Geus apareció en el cierre del encuentro y retiró a los tres bateadores que enfrentó para conseguir el salvamento y asegurar el primer triunfo de Tijuana en la serie.

Daniel Martínez fue el pitcher ganador después de trabajar cinco entradas sin permitir carrera, mientras que Roenis Elías cargó con la derrota. Los Algodoneros buscarán emparejar la serie este domingo a las 6:05 de la tarde, nuevamente en el Toros Mobil Park. Eddy Demurias está anunciado como abridor por Unión Laguna, mientras que Noah Skirrow subirá a la lomita por los locales.