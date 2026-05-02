$!Increpan a Gerardo Fernández Noroña en restaurante; responde tras gritos de comensales

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue increpado por comensales la mañana del 1 de mayo de 2026 mientras se encontraba en un restaurante, donde algunas personas le gritaron expresiones como “fuera”, “ratero” y “narco”. De acuerdo con lo reportado, el legislador respondió durante el incidente y posteriormente se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde ofreció su versión de los hechos.

FERNÁNDEZ NOROÑA REACCIONA EN REDES SOCIALES TRAS SER INCREPADO EN RESTAURANTE En su mensaje, Fernández Noroña señaló que el incidente ocurrió al salir del establecimiento y que encaró a una persona que lo insultó. También indicó que un grupo de comensales comenzó a gritar después de haber permanecido en silencio durante su estancia. “Me fue muy bien en El Cardenal. Al salir, un tipo me dice narco, lo encaró y una mesa que estuvo silenciosa todo el desayuno -una hora- cobardemente empezó a gritar y los medios lo traen”, escribió. En la misma publicación, el senador atribuyó los señalamientos a sus adversarios políticos y a un contexto de presión internacional. Asimismo, expresó que continuará enfrentando este tipo de situaciones en distintos ámbitos.

ANTECEDENTES DE INCIDENTES SIMILARES El episodio se suma a otros registrados previamente. En julio de 2025, el legislador fue abucheado por comensales en el restaurante 1810, ubicado en el Centro Histórico de Querétaro, tras ofrecer una conferencia de prensa. En aquella ocasión, también se reportaron reclamos en el establecimiento cercano conocido como Mesón de Chucho El Roto, donde algunas personas expresaron inconformidad, mientras otras manifestaron apoyo a Fernández Noroña.

SIN CONFIRMACIÓN OFICIAL DE ACUSACIONES Hasta el momento, no se han dado a conocer pruebas públicas por parte de autoridades que respalden las acusaciones expresadas por los comensales durante el incidente más reciente.

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