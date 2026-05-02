Increpan a Gerardo Fernández Noroña en restaurante; responde tras gritos de comensales

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    Increpan a Gerardo Fernández Noroña en restaurante; responde tras gritos de comensales
    El senador Gerardo Fernández Noroña fue increpado en un restaurante y respondió en redes tras gritos de comensales. Captura de pantalla

El senador Gerardo Fernández Noroña fue increpado en un restaurante y respondió en redes tras gritos de comensales

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue increpado por comensales la mañana del 1 de mayo de 2026 mientras se encontraba en un restaurante, donde algunas personas le gritaron expresiones como “fuera”, “ratero” y “narco”.

De acuerdo con lo reportado, el legislador respondió durante el incidente y posteriormente se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde ofreció su versión de los hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/hijo-de-fernandez-norona-desata-polemica-por-ingresos-millonarios-en-la-cfe-GG20045056

FERNÁNDEZ NOROÑA REACCIONA EN REDES SOCIALES TRAS SER INCREPADO EN RESTAURANTE

En su mensaje, Fernández Noroña señaló que el incidente ocurrió al salir del establecimiento y que encaró a una persona que lo insultó. También indicó que un grupo de comensales comenzó a gritar después de haber permanecido en silencio durante su estancia.

“Me fue muy bien en El Cardenal. Al salir, un tipo me dice narco, lo encaró y una mesa que estuvo silenciosa todo el desayuno -una hora- cobardemente empezó a gritar y los medios lo traen”, escribió.

En la misma publicación, el senador atribuyó los señalamientos a sus adversarios políticos y a un contexto de presión internacional. Asimismo, expresó que continuará enfrentando este tipo de situaciones en distintos ámbitos.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/norona-acusa-salidas-mal-procesadas-de-arriaga-y-adan-augusto-y-llama-a-cerrar-filas-en-la-4t-NN19277192

ANTECEDENTES DE INCIDENTES SIMILARES

El episodio se suma a otros registrados previamente. En julio de 2025, el legislador fue abucheado por comensales en el restaurante 1810, ubicado en el Centro Histórico de Querétaro, tras ofrecer una conferencia de prensa.

En aquella ocasión, también se reportaron reclamos en el establecimiento cercano conocido como Mesón de Chucho El Roto, donde algunas personas expresaron inconformidad, mientras otras manifestaron apoyo a Fernández Noroña.

SIN CONFIRMACIÓN OFICIAL DE ACUSACIONES

Hasta el momento, no se han dado a conocer pruebas públicas por parte de autoridades que respalden las acusaciones expresadas por los comensales durante el incidente más reciente.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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