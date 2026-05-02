Arturo Zaldívar asegura que Rocha Moya y Gámez Mendívil se quedaron sin fuero

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    Arturo Zaldívar asegura que Rocha Moya y Gámez Mendívil se quedaron sin fuero
    Arturo Zaldívar comenta sobre situación de los fueros de Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil Cuarto oscuro | Graciela López Herrera

Medios de información han cuestionado si el gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán quedaron con desafuero tras las tomas de licencias de sus cargos

El 2 de mayo, tras el reporte de aprobación de Rocha Moya sobre tomar una licencia de la gobernatura de Sinaloa, se puso en cuestión si se le revocaría el derecho al fuero.

Rubén Rocha Mota, junto con otros 9 funcionarios del gobierno de Sinaloa, fueron señalados por la Fiscalía de Nueva York, en Estados Unidos, como presuntos colaboradores del crimen organizado, específicamente con la facción de Los Chapitos, del cártel de Sinaloa.

Aunque la Fiscalía General de la República argumentó que no había suficientes pruebas para generar una extradición de los acusados a Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, decidieron tomar una licencia de sus cargos gubernamentales.

Previamente, se había estipulado que Rubén Rocha Mota mantendría su fuero. Sin embargo, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, aseguró que el entonces gobernador perdió el fuero, al momento que pidió la licencia temporal.

El fuero protege a la función, no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función; por tanto, puede ser detenida como cualquier persona’ explicó Zaldívar.

Zaldívar argumentó que el fuero es una garantía constitucional para algunos servidores públicos, con la intención de evitar ser procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia que levante la inmunidad procesal en los términos del artículo 111 de la Constitución.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hasta-el-lunes-sheinbaum-hablara-sobre-la-licencia-de-rocha-moya-EE20425551

Hasta el momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha dado declaraciones oficiales sobre las características de la toma de licencia del Rocha Moya. Aclaró que dará sus comentarios en la rueda de prensa del 4 de mayo.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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