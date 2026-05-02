Arturo Zaldívar asegura que Rocha Moya y Gámez Mendívil se quedaron sin fuero
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Medios de información han cuestionado si el gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán quedaron con desafuero tras las tomas de licencias de sus cargos
El 2 de mayo, tras el reporte de aprobación de Rocha Moya sobre tomar una licencia de la gobernatura de Sinaloa, se puso en cuestión si se le revocaría el derecho al fuero.
Rubén Rocha Mota, junto con otros 9 funcionarios del gobierno de Sinaloa, fueron señalados por la Fiscalía de Nueva York, en Estados Unidos, como presuntos colaboradores del crimen organizado, específicamente con la facción de Los Chapitos, del cártel de Sinaloa.
Aunque la Fiscalía General de la República argumentó que no había suficientes pruebas para generar una extradición de los acusados a Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, decidieron tomar una licencia de sus cargos gubernamentales.
Previamente, se había estipulado que Rubén Rocha Mota mantendría su fuero. Sin embargo, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, aseguró que el entonces gobernador perdió el fuero, al momento que pidió la licencia temporal.
‘El fuero protege a la función, no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función; por tanto, puede ser detenida como cualquier persona’ explicó Zaldívar.
Zaldívar argumentó que el fuero es una garantía constitucional para algunos servidores públicos, con la intención de evitar ser procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia que levante la inmunidad procesal en los términos del artículo 111 de la Constitución.
Hasta el momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha dado declaraciones oficiales sobre las características de la toma de licencia del Rocha Moya. Aclaró que dará sus comentarios en la rueda de prensa del 4 de mayo.