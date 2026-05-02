‘México es mucha pieza’, dice Sheinbaum en Palenque y llama a defender orgullo e identidad

PALENQUE, CHIS.- Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en Palenque, Chiapas, que “México es mucha pieza” y sostuvo que “la grandeza cultural de México no la tiene nadie”, al encabezar una asamblea informativa de la Beca Gertrudis Bocanegra en una unidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN). La presidenta llamó a valorar la profundidad histórica y cultural del país y señaló que la fortaleza nacional no se limita a recursos o territorio, sino a la riqueza del pueblo, sus raíces y sus luchas históricas.

Sheinbaum sostuvo que durante mucho tiempo se buscó sembrar una visión de inferioridad sobre México y los mexicanos, y afirmó que esa idea contrasta con la dimensión histórica del país y el legado de los pueblos originarios. “Las mexicanas y los mexicanos somos mucha pieza”, expresó. La mandataria evocó figuras históricas como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero y Lázaro Cárdenas, al referirse a luchas por la libertad, la soberanía y la justicia social como parte de la identidad nacional.

Sheinbaum vinculó esa reivindicación con la educación pública y recordó el lema del IPN, “La técnica al servicio de la patria”, al pedir que la formación profesional tenga como horizonte el bienestar colectivo. “Nunca se nos olvide que la técnica debe estar al servicio del pueblo y de la patria”, dijo. La Presidenta añadió que el conocimiento, la vocación de servicio y el amor al país deben colocarse por encima de visiones materialistas del éxito. “El dinero no lo es todo... Lo que nos hace sentir orgullosos es servir a nuestro pueblo, servir a nuestra patria”, señaló.

Sheinbaum encabezó la asamblea informativa de la Beca Gertrudis Bocanegra, que consiste en un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, indicó que este año cerca de 23 millones de alumnos recibirán algún apoyo dentro del sistema nacional de becas. El acto incluyó un momento en el que el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, pidió corear un “Huelum” con el nombre de la Presidenta; tras un gesto de desaprobación, rectificó y la porra se realizó en su forma habitual.

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