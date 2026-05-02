Congreso de Sinaloa aprueba licencia de Rubén Rocha Moya tras acusaciones de EU

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad, en sesión extraordinaria, la solicitud de licencia temporal por más de 30 días presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, en el contexto de investigaciones anunciadas por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. Tras la votación, el pleno turnó el asunto a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la cual deberá elaborar la propuesta de la persona que ocupará la titularidad del Poder Ejecutivo estatal de manera interina.

CONVOCAN A SESIÓN EXTRAORDINARIA TRAS SOLICITUD DE LICENCIA DE RUBÉN ROCHA MOYA La sesión extraordinaria fue convocada la mañana del sábado 2 de mayo, luego de que la noche previa el mandatario estatal hiciera pública su solicitud de licencia. Durante la jornada legislativa, las y los diputados votaron de manera unánime a favor de la petición. El resultado fue dado a conocer por el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, durante la lectura del acuerdo correspondiente. RUBÉN ROCHA MOYA SOLICITÓ LICENCIA TRAS ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS En un mensaje dirigido a la ciudadanía, Rubén Rocha Moya informó que solicitó separarse temporalmente del cargo mientras se desarrollan las investigaciones en su contra. “Lo hago desde mi profunda convicción republicana con la confianza de que las instituciones del Estado mexicano cumplirán su función constitucional en relación en los hechos en los que se me concierne y que son de dominio público”, señaló en su comunicado. Asimismo, expresó que su decisión tiene como objetivo que no exista duda sobre la legalidad de su conducta, y manifestó su reconocimiento a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. “A fin de que no quede duda alguna de la legalidad e integridad de mi conducta, como lo ha expresado nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien expreso mi reconocimiento invariable”, finaliza.

ESTADOS UNIDOS ACUSÓ A RUBÉN ROCHA MOYA DE TENER VÍNCULOS CON EL CÁRTEL DE SINALOA La solicitud de licencia se produce tras el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre investigaciones que involucran al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa. Entre las personas mencionadas en dichas investigaciones se encuentran el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también solicitó licencia a su cargo, así como el senador de Morena Enrique Inzunza. RUBÉN ROCHA MOYA RECHAZA ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS Días antes, el 29 de abril, Rocha Moya difundió un mensaje en su cuenta de la red social X en el que rechazó las acusaciones formuladas en su contra por autoridades estadounidenses. En ese posicionamiento, señaló que las imputaciones carecen de veracidad y fundamento, y afirmó que los señalamientos forman parte de una estrategia que, desde su perspectiva, busca afectar al movimiento político al que pertenece. También expresó que demostrará la falta de sustento de las acusaciones en el momento correspondiente y reiteró su compromiso con la legalidad.

CONGRESO DE SINALOA DEBERÁ DESIGNAR A GOBERNADOR INTERINO Con la aprobación de la licencia, el Congreso de Sinaloa deberá continuar con el proceso para designar a la persona que ocupará el cargo de gobernador o gobernadora interina durante el periodo de ausencia del titular del Ejecutivo. El desarrollo de las investigaciones y las decisiones que adopten las autoridades en torno a este caso continuarán en los próximos días.

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