Blue Jays vs Dodgers: fechas, horarios y transmisión de la Serie Mundial 2025

La Temporada 2025 de la MLB llega a su momento decisivo: la Serie Mundial. En esta edición, los equipos que disputarán el título son los Blue Jays de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles, quienes superaron sus respectivas Series de Campeonato para acceder a la instancia final.

Los Dodgers lograron consolidar su lugar en la Serie Mundial tras una campaña regular sólida y un desempeño destacado en los playoffs. En la Serie de Campeonato, el equipo californiano barrió a los Brewers de Milwaukee, asegurando su boleto con una combinación de pitcheo efectivo y ofensiva consistente.

TE PUEDE INTERESAR: Seahawks sufren, pero superan a Texans con cierre defensivo en el Lumen Field

Por su parte, los Blue Jays tuvieron un camino más complicado. Su clasificación se definió en el Juego 7 de la Serie de Campeonato ante los Mariners de Seattle, donde lograron imponerse en un encuentro decisivo que extendió la tensión hasta el último inning. Entre los jugadores clave para el equipo canadiense destaca Alejandro Kirk, el receptor tijuanense que ha mostrado buen desempeño durante toda la temporada y se perfila como pieza importante para la serie final.