Blue Jays vs Dodgers: fechas, horarios y transmisión de la Serie Mundial 2025

Béisbol
/ 21 octubre 2025
    El inicio de la serie está programado para el 24 de octubre y todos los partidos se podrán seguir por ESPN, FOX, Disney+ y Caliente TV. FOTOS: AP

El equipo canadiense se impuso en un Juego 7 ante los Mariners, mientras que los Dodgers barrieron a los Brewers

La Temporada 2025 de la MLB llega a su momento decisivo: la Serie Mundial. En esta edición, los equipos que disputarán el título son los Blue Jays de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles, quienes superaron sus respectivas Series de Campeonato para acceder a la instancia final.

Los Dodgers lograron consolidar su lugar en la Serie Mundial tras una campaña regular sólida y un desempeño destacado en los playoffs. En la Serie de Campeonato, el equipo californiano barrió a los Brewers de Milwaukee, asegurando su boleto con una combinación de pitcheo efectivo y ofensiva consistente.

Por su parte, los Blue Jays tuvieron un camino más complicado. Su clasificación se definió en el Juego 7 de la Serie de Campeonato ante los Mariners de Seattle, donde lograron imponerse en un encuentro decisivo que extendió la tensión hasta el último inning. Entre los jugadores clave para el equipo canadiense destaca Alejandro Kirk, el receptor tijuanense que ha mostrado buen desempeño durante toda la temporada y se perfila como pieza importante para la serie final.

La Serie Mundial se jugará al mejor de siete encuentros, por lo que el campeón podría definirse hasta el sábado 1 de noviembre. El inicio está programado para el viernes 24 de octubre, y los encuentros se alternarán entre las ciudades de Toronto y Los Ángeles. El calendario completo de la serie es el siguiente:

Juego 1: Dodgers vs Blue Jays | viernes 24 de octubre | 6:00 p.m.

Juego 2: Dodgers vs Blue Jays | sábado 25 de octubre | 6:00 p.m.

Juego 3: Blue Jays vs Dodgers | lunes 27 de octubre | 6:00 p.m.

Juego 4: Blue Jays vs Dodgers | martes 28 de octubre | 6:00 p.m.

Juego 5: Blue Jays vs Dodgers | miércoles 29 de octubre | 6:00 p.m.

Juego 6: Dodgers vs Blue Jays | viernes 31 de octubre | 6:00 p.m.

Juego 7: Dodgers vs Blue Jays | sábado 1 de noviembre | 6:00 p.m.

Todos los partidos se transmitirán por ESPN y FOX en televisión por cable. Para quienes prefieran seguir la Serie Mundial por streaming, los juegos estarán disponibles a través de Disney+ y la aplicación de Caliente TV.

Con un formato que permite hasta siete juegos, la Serie Mundial 2025 promete ser una disputa cerrada entre dos equipos con trayectorias distintas en los playoffs, pero con el mismo objetivo: levantar el trofeo que distingue al campeón de la Major League Baseball.

