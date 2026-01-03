El COVID no se fue: Europa sigue registrando muertes y hospitalizaciones, dice la OMS

EUROPA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este sábado que, a pesar de que el COVID-19 ya no es considerado una emergencia sanitaria internacional, el virus SARS-CoV-2 continúa causando hospitalizaciones y muertes en varios países de Europa, por lo que siguió insistiendo en la importancia de la vacunación, especialmente en adultos mayores y grupos vulnerables.

La alerta, difundida por la OMS, se da seis años después del primer reporte de casos de neumonía por el coronavirus en Wuhan, China, y luego de que en mayo de 2023 la organización declarara oficialmente el fin de la fase de emergencia global por la pandemia. Sin embargo, el virus “no ha desaparecido” y sigue representando un riesgo significativo para la salud pública en la región.

Un estudio citado por la OMS analizó cerca de 4 mil hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas registradas entre mayo de 2023 y abril de 2024, el primer año después de la conclusión de la emergencia, y encontró que aproximadamente el 10% de esos pacientes hospitalizados tenían COVID-19, lo que refleja la persistencia del virus en los sistemas de salud europeos.

Las vacunas actualizadas contra el COVID-19 siguen siendo altamente efectivas para prevenir enfermedad grave, hospitalizaciones y muerte, según ha señalado la OMS y datos recogidos por redes de vigilancia epidemiológica. La organización insistió en la necesidad de revacunación periódica, especialmente para quienes tienen mayor riesgo, como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como la medida más eficaz para reducir la severidad de la enfermedad.

Aunque la fase de emergencia global ha terminado, los expertos han subrayado que el manejo del COVID-19 forma parte ahora de un enfoque integrado de salud pública que incluye la vigilancia continua de infecciones respiratorias y la promoción de la vacunación regular.

Al mismo tiempo, la OMS recomienda que los países mantengan sistemas de vigilancia robustos para detectar cambios en la circulación del virus y evaluar posibles nuevas variantes, con el fin de anticipar y responder a posibles aumentos en hospitalizaciones o fallecimientos vinculados a la enfermedad. Con información de Excélsior