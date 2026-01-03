Nicolás Maduro y su esposa llegan a los Estados Unidos

/ 3 enero 2026
La administración de los Estados Unidos acusó al gobierno de Nicolás Maduro de tener vínculos con el narcotráfico trasnacional de América

El 3 de enero, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por el Ejército de los Estados Unidos, se reportó que su transporte ha llegado al territorio estadounidense.

Durante una operación militar de Estados Unidos contra Venezuela, la cual atacó a diferentes puntos de Venezuela con misiles tácticos, las autoridades lograron capturar al presidente del régimen chavista.

La operación ocurrió en la madrugada del 3 de enero; y se reportó, por medios locales de los Estados Unidos, que el político venezolano y esposa llegaron a Nueva York, aproximadamente, a las 16:00 horas.

Se informó que presuntamente avión que los transportó era un avión Boeing 757, el cual viajó de Venezuela a Guantánamo y posteriormente al territorio estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO sale del retiro, nuevamente, para condenar las acciones de EU contra Maduro

Se estima que Nicolás Maduro deberá compadecer a un tribunal federal por las acusaciones de líder narcoterrorista por el gobierno de los Estados Unidos.

