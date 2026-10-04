Brewers quedan a un triunfo de la NLCS; Braves frenan a Dodgers y empatan la Serie Divisional

La Ronda Divisional de la MLB 2026 vivió este domingo una jornada de contrastes en la Liga Nacional. Los Milwaukee Brewers volvieron a castigar a los San Diego Padres y quedaron a una victoria de avanzar, mientras los Atlanta Braves reaccionaron ante los Dodgers para equilibrar la serie. Milwaukee protagonizó el desenlace más dramático al imponerse 4-3 a San Diego en el American Family Field. Los Padres llegaron a la parte baja de la novena entrada con ventaja de 3-2 y confiaron el cierre a Mason Miller, pero el bullpen no pudo completar la tarea.

Con dos outs y dos strikes, Jackson Chourio respondió en el momento de mayor presión. El venezolano conectó un sencillo de dos carreras ante una recta de 101 millas por hora de Miller y dejó tendidos a los Padres. El batazo colocó a los Brewers con ventaja de 2-0 en la Serie Divisional, después de ganar también el primer encuentro por 3-2. San Diego había controlado buena parte del Juego 2. Michael King retiró a los primeros 14 bateadores de Milwaukee y los Padres aprovecharon errores defensivos, pero los Brewers resistieron hasta fabricar la remontada en el noveno episodio.

Horas después, los Braves evitaron quedar contra las cuerdas ante el bicampeón. Atlanta derrotó 3-2 a los Dodgers en Los Ángeles y niveló 1-1 la eliminatoria al mejor de cinco partidos. Michael Harris II fue la figura de Atlanta. El jardinero conectó un triple y anotó con un lanzamiento descontrolado para colocar a los Braves arriba 2-1 en la quinta entrada. En el séptimo inning disparó un doble productor al jardín derecho-central que amplió la diferencia a 3-1 y terminó convertido en la carrera decisiva. Los Dodgers recortaron la distancia, pero el pitcheo de Atlanta sostuvo la mínima ventaja hasta el último out. El triunfo fue clave luego de que los Braves perdieran 5-3 el Juego 1 y evita que regresen a casa con una desventaja de 0-2.

Ambas series continuarán el martes 6 de octubre. Milwaukee viajará a San Diego con oportunidad de barrer y asegurar su boleto a la Serie de Campeonato, mientras Atlanta recibirá a Los Ángeles en el Truist Park con la eliminatoria abierta. Dustin May abrirá por Brewers ante Nick Pivetta; Chris Sale está previsto por Braves frente a Yoshinobu Yamamoto.