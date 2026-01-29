Caliente de Durango firma al lanzador monclovense Víctor Huerta, prospecto de 16 años

El club Caliente de Durango sumó a su organización a un nuevo talento joven al concretar la firma del lanzador derecho Víctor Huerta Manuel Martínez, prospecto originario de Monclova que, con apenas 16 años, inicia su camino dentro del beisbol organizado.

La incorporación se logró a través del área de desarrollo del club duranguense, encabezada por Juan Antonio Peña Jerez, quien junto a su equipo dio seguimiento al proceso del pitcher coahuilense hasta concretar el acuerdo. Huerta se desempeña como lanzador derecho y ha llamado la atención por la velocidad de su brazo, al registrar rectas que alcanzan las 89 millas por hora, además de mantener una velocidad constante que oscila entre las 85 y 87 millas.

Para Caliente de Durango, esta firma se enmarca dentro de una estrategia enfocada en la detección y formación de talento nacional desde edades tempranas, con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias para su desarrollo deportivo y personal dentro de la estructura profesional. La llegada de Huerta refuerza ese proyecto y amplía el panorama de jóvenes con proyección que forman parte de la organización.

El lanzador monclovense comenzará su proceso de adaptación dentro del sistema del club, donde se prioriza el trabajo técnico, físico y mental, elementos clave para el crecimiento de los peloteros en etapas formativas. El seguimiento cercano por parte del cuerpo técnico será fundamental para potenciar sus habilidades y cuidar su evolución en el montículo.

Para Víctor Huerta, esta firma representa un paso importante en su trayectoria, así como una oportunidad de representar a Monclova dentro de una organización profesional. Con disciplina y constancia, el joven pitcher buscará consolidarse en las siguientes etapas de su formación, con la meta de avanzar dentro del beisbol organizado y abrirse camino en un entorno cada vez más competitivo.

Con información de Red Deportiva Monclova