Fulham cae ante Leeds y Raúl Jiménez se queda sin peso ofensivo en Elland Road

La derrota del Fulham por 1-0 ante el Leeds United en Elland Road dejó un balance negativo para el conjunto londinense y una actuación discreta de Raúl Jiménez, quien no logró incidir en el marcador en un partido marcado por la escasez de oportunidades claras. El encuentro, correspondiente a la Jornada 22 de la Premier League 2025-26, se resolvió en tiempo de compensación con un gol de Lukas Nmecha al 91', tras un centro de Ethan Ampadu en una acción a balón parado que castigó al Fulham cuando el empate parecía firmado. Jiménez fue utilizado como referencia ofensiva, pero el contexto del partido limitó su influencia.

Fulham tuvo mayor posesión del balón, superando ligeramente el 53 por ciento, aunque esa tenencia no se tradujo en peligro real: el equipo apenas generó ocho disparos en todo el partido y solo uno fue a portería. En ese escenario, el delantero mexicano no registró tiros a puerta, asistencias ni acciones determinantes en el último tercio, quedando aislado en varios tramos por la falta de suministro desde el mediocampo y por la solidez defensiva del Leeds. Su acción más clara fue un remate de cabeza en jugada a balón parado que se fue desviado, reflejo de que las opciones ofensivas del Fulham pasaron más por centros y segundas jugadas que por ataques elaborados. Desde el punto de vista colectivo, el bajo volumen ofensivo quedó evidenciado también en los datos avanzados, con un expected goals reducido para los Cottagers y muy por debajo del generado por el Leeds, lo que explica por qué el equipo de Marco Silva nunca terminó de imponer condiciones pese a controlar la pelota durante varios pasajes. Para Jiménez, el partido significó uno de los encuentros con menor impacto estadístico en la temporada, contrastando con semanas previas en las que había sido uno de los delanteros más productivos del equipo en liga.