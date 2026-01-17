Fulham cae ante Leeds y Raúl Jiménez se queda sin peso ofensivo en Elland Road

Fútbol
/ 17 enero 2026
    Fulham cae ante Leeds y Raúl Jiménez se queda sin peso ofensivo en Elland Road
    Raúl Jiménez no logró marcar diferencia en ataque durante la caída del Fulham 1-0 ante Leeds United en la jornada 22 de la Premier League. FOTO: X

El delantero mexicano tuvo una participación limitada en la derrota 1-0 del Fulham frente al Leeds United, un partido con pocas opciones de gol

La derrota del Fulham por 1-0 ante el Leeds United en Elland Road dejó un balance negativo para el conjunto londinense y una actuación discreta de Raúl Jiménez, quien no logró incidir en el marcador en un partido marcado por la escasez de oportunidades claras.

El encuentro, correspondiente a la Jornada 22 de la Premier League 2025-26, se resolvió en tiempo de compensación con un gol de Lukas Nmecha al 91’, tras un centro de Ethan Ampadu en una acción a balón parado que castigó al Fulham cuando el empate parecía firmado.

Jiménez fue utilizado como referencia ofensiva, pero el contexto del partido limitó su influencia.

TE PUEDE INTERESAR: La Ronda Divisional de la NFL se juega este sábado: horarios y transmisiones en México

Fulham tuvo mayor posesión del balón, superando ligeramente el 53 por ciento, aunque esa tenencia no se tradujo en peligro real: el equipo apenas generó ocho disparos en todo el partido y solo uno fue a portería.

En ese escenario, el delantero mexicano no registró tiros a puerta, asistencias ni acciones determinantes en el último tercio, quedando aislado en varios tramos por la falta de suministro desde el mediocampo y por la solidez defensiva del Leeds.

Su acción más clara fue un remate de cabeza en jugada a balón parado que se fue desviado, reflejo de que las opciones ofensivas del Fulham pasaron más por centros y segundas jugadas que por ataques elaborados.

Desde el punto de vista colectivo, el bajo volumen ofensivo quedó evidenciado también en los datos avanzados, con un expected goals reducido para los Cottagers y muy por debajo del generado por el Leeds, lo que explica por qué el equipo de Marco Silva nunca terminó de imponer condiciones pese a controlar la pelota durante varios pasajes.

Para Jiménez, el partido significó uno de los encuentros con menor impacto estadístico en la temporada, contrastando con semanas previas en las que había sido uno de los delanteros más productivos del equipo en liga.

El resultado cortó una racha positiva del Fulham y tuvo impacto directo en la tabla.

Tras la derrota, el conjunto londinense se quedó con 31 puntos, ubicado en la décima posición de la Premier League, todavía en la zona media y con margen respecto a los puestos de descenso, pero perdiendo terreno en la pelea por acercarse a posiciones europeas.

Por su parte, Leeds alcanzó 25 unidades, situándose en el lugar 16, un triunfo clave en su lucha por mantenerse fuera de la zona roja.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Londres

Personajes


Raúl Jiménez

Organizaciones


Premier League
Fulham FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Los ajustes anunciados coinciden con una creciente atención global a los desafíos de ciberseguridad y amenazas tecnológicas en el ámbito de la defensa.

Marina se transforma para enfrentar el ‘enemigo invisible’ tecnológico
La desaparición del académico, Leonardo Ariel Escobar Barrios, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León, sigue dando más detalles del caso.

¿Dónde está Leonardo? Harfuch confirma detención y liberación; estudiantes de Ibero Puebla bloquean calles
Afirmó que aún no se percibe un cambio sustantivo en políticas públicas que fortalezcan de manera directa el ejercicio de los derechos de las mujeres.

‘Quieren callarnos’: Paola Rojas denuncia abuso legal y ataques contra la prensa
En la primera reunión del año del CEE se trató el tema de que la prioridad será tener una buena revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Baja 11% la demanda de acero por aranceles de Trump
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla ante los legisladores junto a una foto del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela.

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años

Delcy Rodríguez anunció la destitución del ministro de Industria.

Destituyen en Venezuela a empresario acusado en México por reventa de despensas
El cohete SLS con una cápsula Orión, parte de la misión Artemis 2, está siendo transportado desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos de la NASA a la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville.

Inicia la NASA el montaje de Artemis II para su ‘histórico’ lanzamiento tripulado a la Luna
El ex primer ministro británico Tony Blair (Arriba-i), el secretario de Estado de EU, Marco Rubio (arriba-d), el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff (abajo-i), y Jared Kushner supervisarán el nuevo Gobierno de Gaza.

Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner conformarán la Junta Ejecutiva de Gaza