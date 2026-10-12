Liga MX Femenil Apertura 2026: Rayadas manda tras la Jornada 10; así va la tabla y quiénes entrarían a Liguilla

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    Liga MX Femenil Apertura 2026: Rayadas manda tras la Jornada 10; así va la tabla y quiénes entrarían a Liguilla
    Rayadas de Monterrey encabeza el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil con 27 puntos después de imponerse 4-3 al América en la Jornada 10. FOTO: MEXSPORT

Monterrey supera a Tigres en el Grupo A, mientras América conserva la cima del B. Santos y Atlas buscan meterse entre los ocho clasificados

La Liga MX Femenil Apertura 2026 comienza a perfilar a sus principales candidatas al título después de una Jornada 10 que dejó a Rayadas de Monterrey como el equipo con más puntos del campeonato, mientras América y Tigres mantienen una intensa lucha por el protagonismo.

El conjunto regiomontano protagonizó el resultado más importante de la fecha al derrotar 4-3 al América, quitarle el invicto y alcanzar 27 unidades.

Con nueve victorias en 10 compromisos, Rayadas encabeza el Grupo A y mantiene una ventaja de dos puntos sobre Tigres, que llegó a 25 tras vencer 3-1 a Pumas.

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El Apertura 2026 estrenó un formato diferente: los 18 clubes quedaron distribuidos en dos grupos de nueve equipos, con 14 partidos por institución durante la fase regular.

Solamente los cuatro primeros de cada sector conseguirán su boleto a los Cuartos de Final.

¿Quiénes dominan la tabla de posiciones?

En el Grupo A, Monterrey lidera con 27 puntos, seguido de Tigres con 25, Toluca con 22 y FC Juárez con 21. Estos cuatro equipos ocupan actualmente los puestos de clasificación directa a la Liguilla.

Santos Laguna aparece quinto con 15 unidades, mismas que Cruz Azul, aunque las Guerreras tienen mejor diferencia de goles. Más atrás se encuentran León con 12, Atlante con siete y Querétaro con seis.

Por su parte, América conserva el primer lugar del Grupo B con 25 puntos, pese a perder su condición de invicto. Guadalajara se mantiene segundo con 21, Atlético de San Luis es tercero con 19 y Pumas completa la zona de clasificación con 13.

La pelea por el cuarto boleto promete emociones, ya que Atlas suma 12 puntos, apenas uno menos que las universitarias. Pachuca tiene diez, Tijuana nueve, Puebla tres y Necaxa permanece en el fondo sin unidades.

La Liguilla comienza a tomar forma

Entre los resultados destacados de la décima fecha aparecen la victoria de Chivas por 1-0 sobre FC Juárez, el triunfo de Toluca por 2-1 ante Pachuca y la victoria de Santos por la mínima diferencia sobre Puebla.

Sin embargo, la Jornada 10 todavía tiene un compromiso pendiente: Atlas y León deberán enfrentarse el próximo 22 de octubre, encuentro que podría modificar la pelea por los puestos de clasificación.

Con cuatro partidos restantes por equipo después de completar esta fecha, los clubes deberán acelerar el paso. Mientras Rayadas, Tigres y América se perfilan como protagonistas, Santos Laguna y Atlas mantienen vivas sus aspiraciones de alcanzar la fase final.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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