Kathya Mendoza salva a Santos Femenil ante Toluca: Guerreras rescatan empate y sueñan con Liguilla

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    Kathya Mendoza salva a Santos Femenil ante Toluca: Guerreras rescatan empate y sueñan con Liguilla
    Kathya Mendoza fue determinante para que Santos Laguna Femenil mantuviera su portería intacta y sumara un punto en su visita al Toluca. FOTO: MEXSPORT

Las laguneras llegaron a 16 puntos y siguen a siete de la zona de clasificación; León será su próximo rival en el Estadio Corona

Con una actuación decisiva de la portera ecuatoriana Kathya Mendoza, Santos Laguna Femenil resistió la ofensiva del Toluca y rescató un empate 0-0 en el Estadio Nemesio Diez, en la Jornada 11 del Apertura 2026.

El punto mantiene a las Guerreras en la pelea por la Liguilla, pero con menor margen de error.

Las dirigidas por Jhonathan Lazcano llegaron a 16 unidades y ocupan el quinto puesto del Grupo A. Por delante aparece Toluca con 23 puntos, en el cuarto lugar, último que entrega un boleto a la fase final.

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Con tres jornadas por disputarse, las laguneras necesitan sumar y esperar resultados favorables para recortar la diferencia.

El conjunto escarlata impuso condiciones desde el arranque. Al minuto 18, Eugénie Le Sommer habilitó a Deneisha Blackwood, pero Mendoza salió a tiempo para ganar el mano a mano.

Siete minutos después, la guardameta volvió a intervenir ante un intento de la propia Le Sommer, dentro del área.

La presión de las Diablas continuó con un disparo desviado de Faustine Robert. Antes del descanso, Le Sommer conectó un cabezazo al travesaño, otra amenaza para Santos.

Las Guerreras respondieron con dos aproximaciones de Ariatna Dorantes, aunque ninguna encontró la portería.

En el complemento, Blackwood volvió a estremecer el marco con un zurdazo de larga distancia que pegó en el travesaño.

Mendoza sostuvo a su equipo al rechazar un servicio aéreo al minuto 56 y, más adelante, desviar otro remate de Le Sommer.

El 0-0 representó la primera igualada de Santos Laguna Femenil en el torneo, después de cinco victorias y cinco derrotas.

También frustró el estreno de Édgar Dueñas como entrenador de Toluca, que dominó el encuentro, pero no logró traducir sus oportunidades en goles.

El siguiente compromiso de las Guerreras será el lunes 26 de octubre, cuando reciban al León en el Estadio Corona de Torreón.

Las laguneras necesitan ganar para seguir en la lucha por clasificar. En el Corona, las albiverdes acumulan tres victorias consecutivas sin recibir goles.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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