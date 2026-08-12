Algodoneros y Acereros caen y quedan 3-1 abajo en sus series de playoffs

Los dos equipos coahuilenses quedaron a una derrota de despedirse de los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol. Los Algodoneros del Unión Laguna cayeron 4-0 ante los Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova perdieron 7-2 frente a Caliente de Durango, por lo que ambas series se colocaron 3-1. Los Algodoneros volvieron a batallar con el bate y fueron blanqueados por el pitcheo de Tijuana en el Estadio de la Revolución.

El duelo se mantuvo sin carreras durante las primeras tres entradas, aunque Unión Laguna dejó escapar una oportunidad en el primer episodio cuando Je’Von Ward abrió con doblete y quedó varado en tercera. Los Toros rompieron el cero en la cuarta entrada. Jonathan Guzmán conectó sencillo, robó la segunda base y anotó con un imparable de Tomás Telis para el 1-0. La ventaja aumentó en la quinta. Isaac Rodríguez recibió pasaporte, Justin Turner produjo con sencillo y Phillip Evans elevó de sacrificio para colocar el marcador 2-0. Todavía en esa entrada, un error defensivo permitió la tercera carrera de los visitantes. Tijuana sentenció el encuentro en la sexta, cuando otra pifia del cuadro lagunero abrió la puerta para el 4-0 definitivo. El abridor David Reyes lanzó cinco entradas en blanco para los Toros y el bullpen completó la blanqueada. Unión Laguna apenas conectó cinco imparables y nunca logró fabricar un rally.

MONCLOVA TAMPOCO RESPONDE En el Estadio Monclova, los Acereros mostraron vida en la primera entrada al llenar las bases y anotar con un sencillo productor de Ramón Hernández, pero esa sería su única carrera durante la mitad inicial del juego. Caliente respondió de inmediato. Leobaldo Piña impulsó la primera carrera con un doblete y Daniel Johnson añadió otra con sencillo para darle la vuelta 2-1. La ofensiva duranguense tomó el control en la cuarta entrada. Yariel González y Webster Rivas ligaron imparables antes de que Jonathan Villar conectara un cuadrangular de tres carreras por el jardín derecho, ampliando la ventaja a 6-1. Monclova descontó en la quinta gracias a un triple de Andretty Cordero y un rodado productor de Rodolfo Amador, pero el daño ya estaba hecho. En la séptima, Yariel González produjo la séptima carrera de Caliente con un sencillo al derecho para sellar el triunfo 7-2.

OBLIGADOS A GANAR Con ambos resultados, los representantes de Coahuila quedaron contra las cuerdas. Algodoneros y Acereros ahora están abajo 3-1 en sus respectivas series y necesitan ganar el quinto juego para extender su temporada. Una derrota más significará la eliminación, mientras que una victoria les permitirá forzar un sexto encuentro y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.