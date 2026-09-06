Crow-Armstrong pega su jonrón 40: hace historia con Cubs y apunta al 40-40

Pete Crow-Armstrong escribió una página histórica para los Chicago Cubs: conectó su jonrón 40 de la temporada 2026 de MLB este domingo, durante la derrota 10-3 ante los Miami Marlins en el loanDepot park. El jardinero de 24 años puso fin a una espera de 21 temporadas para la franquicia. Desde los 46 cuadrangulares de Derrek Lee en 2005, ningún bateador de los Cachorros había alcanzado las cuatro decenas.

Además, Crow-Armstrong se unió a Billy Williams como los únicos zurdos del club con una campaña de al menos 40 vuelacercas; el miembro del Salón de la Fama disparó 42 en 1970. El batazo llegó en la quinta entrada frente a Tyler Phillips y empató el encuentro 3-3. La pelota recorrió 403 pies hacia el jardín derecho. Con ese swing, el estadounidense se convirtió en el segundo pelotero que alcanza 40 jonrones este año, detrás de Kyle Schwarber, quien acumulaba 42 con Filadelfia. La marca también abrió otra puerta: es el primer jugador de los Cubs que combina 40 cuadrangulares y 30 robos en una misma temporada.

A su edad, únicamente Ronald Acuña Jr., Alex Rodríguez y José Canseco habían reunido antes esos registros en Grandes Ligas. Con 33 bases robadas, Crow-Armstrong necesita siete estafas más para completar el 40-40, una combinación que exige sostener tanto la potencia al bate como la agresividad sobre las almohadillas. Su cierre de calendario añade así una meta individual a la pelea de Chicago por avanzar a la postemporada. El jardinero terminó la jornada con promedio de .280 y OPS de .946. También encabezaba a los Cachorros con 96 carreras impulsadas, 106 anotadas y 155 imparables, cifras que refuerzan su candidatura al premio de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. La celebración individual contrastó con el resultado colectivo. Miami rompió la igualdad mediante un ataque de cinco carreras en la parte baja del quinto episodio.

Heriberto Hernández y Javier Sanoja aportaron jonrones, mientras Clay Holmes permitió ocho carreras en cuatro entradas y un tercio. Chicago quedó con récord de 81-63 y se llevó dos de los tres partidos de la serie. Crow-Armstrong produjo dos carreras, pero su actuación no bastó para consumar la barrida en Miami.