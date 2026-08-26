MVP MLB 2026: Ohtani pierde el trono y Yordan Álvarez va por la Triple Corona

La carrera por los MVP de MLB 2026 llegó al último mes con panoramas opuestos: Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, domina la Liga Americana, mientras Pete Crow-Armstrong arrebató a Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, el mando de una Nacional con cierre explosivo. El premio lo deciden 30 integrantes de la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA). Sólo cuenta la temporada regular y no existe una fórmula de “más valioso”: ofensiva, defensa, juegos e impacto en el equipo forman parte del criterio.

AMERICANA: YORDAN VA POR TODO Con corte al 25 de agosto, Yordan batea .323, suma 36 jonrones, 91 carreras producidas y un OPS de 1.056. Además de encabezar la Americana en promedio, cuadrangulares e impulsadas, la Triple Corona, domina el porcentaje de embasarse y el slugging. Incluso su mes menos productivo registra un wRC+ de 138, una producción 38% superior al promedio de MLB. Su desventaja: como bateador designado aporta poco valor defensivo. Junior Caminero es el rival ofensivo más cercano. El antesalista de Tampa Bay presenta .278, 35 vuelacercas, 84 impulsadas y .896 de OPS; además, elevó su tasa de boletos a 11.8% y es la figura de unos Rays en la pelea por la cima. Bobby Witt Jr. posee otro argumento: no iguala el poder de Yordan, .288, 16 jonrones y .824 de OPS, pero su defensa en el shortstop lo llevó a 6.2 de WAR, por encima del 5.9 de Álvarez en FanGraphs. Caminero reta por producción; Witt, por valor integral. La encuesta de MLB.com entre 37 expertos fue demoledora: Álvarez recibió 34 votos de primer lugar y 181 puntos. Caminero apareció segundo con 117, sin una preferencia para ganar; Witt obtuvo 89 puntos y los tres restantes. Las cuotas reflejan una carrera casi sentenciada: DraftKings colocó a Yordan en -2000 y a Caminero en 12-1. Sólo una lesión o un derrumbe cambiaría al ganador.

NACIONAL: PCA LE QUITÓ EL TRONO A OHTANI Pete Crow-Armstrong no posee las mejores cifras de bateo, pero sí el expediente más completo. El jardinero central de los Cubs registra .276, 33 jonrones, 83 impulsadas, 32 robos y .925 de OPS. Lidera MLB con 8.6 de WAR en FanGraphs y registra 24 de Fielding Run Value (FRV), la mejor marca de MLB. Su combinación de poder, velocidad y defensa lo convierte en el hombre a vencer. Ohtani conserva ventajas: batea .287, tiene 30 jonrones, 80 remolcadas y .933 de OPS, ligeramente superior al de PCA. Añade récord de 8-2 y efectividad de 1.79 en 14 aperturas. Sin embargo, no lanza desde el 3 de julio por una molestia en la rodilla. Desde aquella salida, Crow-Armstrong supera al japonés en wRC+ (171-149), jonrones (14-12) y OPS (1.014-.948). El líder de Chicago creció justo cuando la campaña entró en su tramo decisivo. La encuesta de MLB.com confirmó el terremoto: PCA acumuló 177 puntos y 29 votos de primer lugar, contra 154 y ocho de Ohtani. Lejos aparecen Kyle Schwarber, líder de MLB con 39 jonrones, con 46 puntos; y el pitcher Jacob Misiorowski, dueño de 216 ponches y un ERA+ de 248, con 45. ESPN consultó a 21 jugadores de nueve clubes: 15 eligieron a Crow-Armstrong, cuatro a Ohtani y dos propusieron compartir el galardón. Entre especialistas y protagonistas, la balanza se inclinó hacia Chicago.

¿A QUIÉN QUIEREN LOS AFICIONADOS? No existe una encuesta oficial de aficionados para el MVP, pero la votación del Juego de Estrellas sirve de termómetro. Ohtani fue el pelotero más respaldado de MLB con 3 millones 341 mil 257 votos, prueba de que su alcance popular sigue por encima de cualquiera. Yordan lideró la Americana en el primer corte con un millón 15 mil 768 apoyos, aunque Ernie Clement terminó como el más votado del circuito. Una consulta nacional de SB Nation colocó a Álvarez por encima de Witt, Caminero y Nick Kurtz para el MVP de la Americana. El público masivo sigue con Ohtani por su condición de fenómeno global, mientras la conversación especializada se movió hacia PCA conforme crecieron su WAR y sus jugadas defensivas. En la Americana, aficionados, expertos y mercado coinciden mayoritariamente con Yordan; Witt atrae a quienes premian defensa, velocidad y posición.

¿QUIÉNES MERECEN GANAR? Si la temporada terminara hoy, Yordan Álvarez merece el MVP de la Liga Americana. Su intento de Triple Corona, el OPS superior a 1.000 y la distancia ofensiva en toda la temporada compensan que Witt acumule más WAR. En la Nacional, Pete Crow-Armstrong tiene el caso más fuerte: lidera MLB en valor total, juega defensa de élite y superó a Ohtani durante el momento decisivo. La puerta permanece abierta. Si Ohtani vuelve al montículo, conserva su efectividad de 1.79 y termina fuerte con el bate, su aporte como abridor y designado podría borrar la ventaja. Hasta hoy, el veredicto es Yordan y PCA; uno domina por su bate, el otro por hacerlo todo. Septiembre decidirá si MLB corona a dos nuevos MVP o si Ohtani firma otra remontada imposible.