León vence al América en Leagues Cup y va a Concachampions 2027

León encontró consuelo y un valioso premio internacional en Houston. La Fiera venció 1-0 al América este domingo, conquistó el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 y aseguró su clasificación a la Concacaf Champions Cup 2027, conocida como Concachampions. Un cabezazo de Díber Cambindo al minuto 80 decidió el encuentro en el Shell Energy Stadium. El colombiano apareció dentro del área para rematar un tiro libre y superar a Fernando Tapia, en la jugada que transformó una tarde de oportunidades desperdiciadas en un festejo esmeralda.

El equipo de Javier Gandolfi se recuperó del golpe recibido ante Toluca, que lo había eliminado con un 2-0 en semifinales. Esta vez, León sostuvo la ventaja hasta el silbatazo final y cerró su participación con un boleto al principal torneo de clubes de la región.

El triunfo se construyó con paciencia y resistencia. Cambindo tuvo una ocasión temprana, pero Tapia evitó el gol. América también encontró caminos hacia el área rival: Alejandro Cárdenas exigió a Óscar García, mientras Brian Rodríguez buscó desequilibrar por los costados. Antes del descanso, Raphael Veiga desperdició una de las opciones más claras de las Águilas. El brasileño recibió un servicio de Brian y, con la portería a su alcance tras la salida del guardameta, envió su disparo por encima del travesaño. El empate sobrevivió al primer tiempo. En el complemento, América recurrió a Henry Martín e Isaías Violante para buscar mayor profundidad. León respondió con aproximaciones de Jordi Cortizo y Juanpi Domínguez; García, por su parte, volvió a ser determinante al detener un disparo de Brian Rodríguez al minuto 71. El gol de Cambindo inclinó la balanza cuando los penales comenzaban a asomarse. Los azulcremas intentaron reaccionar, pero la zaga leonesa protegió el 1-0 y dejó al conjunto de Guillermo Almada fuera del podio, después de caer ante Monterrey en la tanda de semifinales.

El alcance del resultado es distinto para ambos clubes: América ya tenía asegurada su presencia en la Concachampions 2027 mediante la clasificación acumulada de la Liga MX. León necesitaba ganar para obtener ese pase y lo consiguió con un remate que valió mucho más que el bronce.