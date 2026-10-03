Batacazo en Beijing: Alina Charaeva elimina a Elena Rybakina, número uno del mundo, del China Open

+ Seguir en Seguir en Google
Tenis
/
    Batacazo en Beijing: Alina Charaeva elimina a Elena Rybakina, número uno del mundo, del China Open
    Alina Charaeva, número 118 del mundo, remontó a Elena Rybakina y protagonizó el gran batacazo de la jornada en el China Open 2026. FOTO: AP

La número 118 del ranking remontó a la flamante campeona del US Open y firmó la victoria más importante de su carrera en el WTA 1000 de Beijing

Alina Charaeva firmó la sorpresa del China Open 2026 al eliminar a Elena Rybakina, nueva número uno del mundo, con una remontada de 3-6, 6-4 y 6-3 en la segunda ronda del WTA 1000 de Beijing.

La armenia, ubicada en el puesto 118, necesitó dos horas y 11 minutos para conseguir la victoria más importante de su carrera y arruinar el estreno de la kazaja como líder mundial.

Rybakina parecía encaminada a imponer la lógica después de quedarse con el primer set por 6-3. Sin embargo, Charaeva elevó su nivel, resistió los intentos de reacción de la campeona del US Open y encontró los quiebres necesarios para cambiar el partido.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/chiefs-vs-raiders-invictos-chocan-por-la-cima-del-oeste-en-la-semana-4-de-la-nfl-EA23896299

En el parcial definitivo, la armenia tomó ventaja con una ruptura para colocarse 4-2 y después sostuvo su servicio hasta completar una de las sorpresas de la temporada.

La diferencia en el ranking dimensiona el golpe. Charaeva se convirtió apenas en la novena jugadora fuera del Top 100 capaz de vencer a una número uno desde que la WTA instauró su clasificación en 1975 y, además, en la tenista de menor ranking que logra remontar un set ante la líder mundial.

Fue también su primera victoria frente a una rival del Top 10 y su primer pase a tercera ronda en un torneo WTA 1000.

El servicio terminó siendo uno de los puntos débiles de Rybakina. La kazaja cometió siete dobles faltas y perdió cinco veces su saque, mientras Charaeva convirtió cinco de ocho oportunidades de quiebre y ganó 76 por ciento de los puntos con su primer servicio.

Para la número uno, la caída resultó más inesperada porque venía de conquistar el US Open y disputaba su primer encuentro desde aquel título.

Tras el partido, Charaeva calificó el triunfo como un sueño cumplido y explicó que su clave fue mantenerse fuerte mentalmente y no dejar de creer en la remontada.

Rybakina reconoció que llegó a Beijing con poco descanso después del US Open y señaló que sintió una molestia en el pie hacia el cierre. Adelantó que tomará una semana para recuperarse.

La jornada femenina también dejó el regreso ganador de Coco Gauff, quien superó a Camila Osorio por 7-6(4), 4-6 y 6-2 para avanzar a tercera ronda.

Iva Jovic remontó a Harriet Dart por 2-6, 6-3 y 6-3, mientras Elina Svitolina hizo lo propio frente a Katerina Siniakova por 1-6, 6-4 y 6-2.

Donna Vekic venció a Lin Zhu por 6-1, 4-6 y 6-2, y Sonay Kartal derrotó a Wang Xinyu por 6-3 y 6-2. Precisamente Kartal será la siguiente rival de Charaeva, quien ahora buscará prolongar una actuación histórica y acercarse al Top 100 mundial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Abierto De China
Tenis
resultados

Localizaciones


Beijing

Organizaciones


WTA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Coordinaciones estatales

Coordinaciones estatales
El presidente de la Junta de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en una conferencia de prensa en Washington.

La inminente crisis de deuda en Estados Unidos
true

Sueño americano no existe. Tampoco el mexicano, y el regio, menos...
Las preferencias de los detenidos forman parte de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Coahuila: Agresores de secundaria en Torreón se inspiraron en al menos nueve ‘mask killers’
Sus colegas la describieron como una mujer pacífica, preparada, noble y comprometida con la docencia.

Una heroína, así califican a la maestra Nedi Edit, maestra que murió protegiendo a sus alumnos en Torreón
Los maestros enfrentan incertidumbre incluso al llamar la atención o corregir a un estudiante.

‘Se les ha quitado autoridad a los docentes’: secretario de sección 35 del SNTE, tras asesinato de subdirectora de secundaria
En el informe, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que cuatro personas permanecen hospitalizadas tras el ataque en la Secundaria 13 de La Unión.

Federación mantiene atención a heridos por ataque en secundaria de Torreón
Los detenidos fueron trasladados por corporaciones de seguridad tras el ataque. Hasta el momento, sus familiares no se han presentado ante las autoridades.

FGE: No se han presentado los padres de los jóvenes detenidos por el ataque en secundaria de La Unión, Torreón