Batacazo en Beijing: Alina Charaeva elimina a Elena Rybakina, número uno del mundo, del China Open

Alina Charaeva firmó la sorpresa del China Open 2026 al eliminar a Elena Rybakina, nueva número uno del mundo, con una remontada de 3-6, 6-4 y 6-3 en la segunda ronda del WTA 1000 de Beijing. La armenia, ubicada en el puesto 118, necesitó dos horas y 11 minutos para conseguir la victoria más importante de su carrera y arruinar el estreno de la kazaja como líder mundial. Rybakina parecía encaminada a imponer la lógica después de quedarse con el primer set por 6-3. Sin embargo, Charaeva elevó su nivel, resistió los intentos de reacción de la campeona del US Open y encontró los quiebres necesarios para cambiar el partido.

En el parcial definitivo, la armenia tomó ventaja con una ruptura para colocarse 4-2 y después sostuvo su servicio hasta completar una de las sorpresas de la temporada. La diferencia en el ranking dimensiona el golpe. Charaeva se convirtió apenas en la novena jugadora fuera del Top 100 capaz de vencer a una número uno desde que la WTA instauró su clasificación en 1975 y, además, en la tenista de menor ranking que logra remontar un set ante la líder mundial.

Fue también su primera victoria frente a una rival del Top 10 y su primer pase a tercera ronda en un torneo WTA 1000. El servicio terminó siendo uno de los puntos débiles de Rybakina. La kazaja cometió siete dobles faltas y perdió cinco veces su saque, mientras Charaeva convirtió cinco de ocho oportunidades de quiebre y ganó 76 por ciento de los puntos con su primer servicio. Para la número uno, la caída resultó más inesperada porque venía de conquistar el US Open y disputaba su primer encuentro desde aquel título. Tras el partido, Charaeva calificó el triunfo como un sueño cumplido y explicó que su clave fue mantenerse fuerte mentalmente y no dejar de creer en la remontada. Rybakina reconoció que llegó a Beijing con poco descanso después del US Open y señaló que sintió una molestia en el pie hacia el cierre. Adelantó que tomará una semana para recuperarse.

La jornada femenina también dejó el regreso ganador de Coco Gauff, quien superó a Camila Osorio por 7-6(4), 4-6 y 6-2 para avanzar a tercera ronda. Iva Jovic remontó a Harriet Dart por 2-6, 6-3 y 6-3, mientras Elina Svitolina hizo lo propio frente a Katerina Siniakova por 1-6, 6-4 y 6-2. Donna Vekic venció a Lin Zhu por 6-1, 4-6 y 6-2, y Sonay Kartal derrotó a Wang Xinyu por 6-3 y 6-2. Precisamente Kartal será la siguiente rival de Charaeva, quien ahora buscará prolongar una actuación histórica y acercarse al Top 100 mundial.