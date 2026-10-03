White Sox blanquea 3-0 a Guardians y pega primero en la Serie Divisional de la MLB

Los White Sox de Chicago dieron el primer golpe en la Serie Divisional de la Liga Americana al vencer 3-0 a los Guardians de Cleveland en el Progressive Field, tomar ventaja de 1-0 en la eliminatoria al mejor de cinco y arrebatar la localía al campeón de la División Central. La figura ofensiva fue Munetaka Murakami. En la cuarta entrada, después de un sencillo de Miguel Vargas, el japonés castigó el primer lanzamiento de Parker Messick y conectó un cuadrangular de dos carreras proyectado a 440 pies por el jardín derecho. Fue su primer jonrón en Postemporada y el batazo que rompió el duelo.

Chicago volvió a apostar por un juego de bullpen y la fórmula funcionó. Hagen Smith abrió con 2.2 entradas sin hit, aunque llenó las bases con tres pasaportes en el tercer episodio. Bryan Hudson entró para apagar la amenaza. En total, cinco pitchers de los White Sox limitaron a Cleveland a tres imparables y recetaron 12 ponches. Los Guardians tuvieron sus mejores oportunidades en el tercer y cuarto innings, cuando colocaron las bases llenas con dos outs, pero no pudieron producir. Travis Bazzana consiguió el primer hit de Cleveland con un doble en la cuarta. La ventaja creció en la séptima. Kyle Teel anotó desde primera gracias a un doble de Colson Montgomery por la línea del jardín izquierdo. Grant Taylor cerró la puerta con cuatro entradas, seis ponches y apenas dos hits permitidos para apuntarse el salvamento.

El triunfo prolongó el gran inicio de Postemporada de Chicago: tras barrer a Houston en la ronda de Comodines, los White Sox siguen sin estar abajo en el marcador después de 27 entradas de Playoffs. Además, han ganado nueve de sus últimos 11 partidos. Cleveland, campeón de la Central por apenas un juego sobre Chicago, ahora está obligado a reaccionar. El Juego 2 se disputará el lunes en Progressive Field; después, la serie viajará a Rate Field para el tercer encuentro del miércoles. Los White Sox quedaron a dos triunfos de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.