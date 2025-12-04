Fernando Valenzuela, el gigante mexicano que vuelve a la conversación del Salón de la Fama
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El Comité de la Era Contemporánea evaluará este fin de semana la candidatura de Fernando Valenzuela al Salón de la Fama, en una boleta que incluye figuras como Barry Bonds, Roger Clemens y Gary Sheffield
La temporada del Salón de la Fama de las Grandes Ligas entra en una fase decisiva con la votación del Comité de la Era Contemporánea, que este fin de semana evaluará a ocho figuras cuyas mayores contribuciones al béisbol ocurrieron después de 1980. Entre nombres de enorme peso —Barry Bonds, Roger Clemens, Gary Sheffield— destaca de manera especial el del mexicano Fernando Valenzuela, ícono absoluto del deporte latino y figura cultural más allá del diamante.
Será la primera vez que El Toro aparezca en esta boleta especializada, lo que abre la puerta a una reivindicación histórica para uno de los lanzadores más influyentes de su generación. Tras su fallecimiento en octubre de 2024, su candidatura adquiere un matiz aún más emotivo.
TE PUEDE INTERESAR: Saraperos de Saltillo confirma instalación de césped sintético para la próxima campaña
Un legado que marcó a México y a los Dodgers
Valenzuela construyó una trayectoria que transformó a los Dodgers y popularizó a las Grandes Ligas entre las comunidades latinas en Estados Unidos. Con un estilo inconfundible y un carisma desbordante, el sonorense se convirtió en fenómeno cultural durante la célebre Fernandomanía de 1981.
Su expediente deportivo habla por sí solo:
- Novato del Año y Cy Young en 1981, una combinación inédita en la historia de MLB.
- Seis veces All-Star, campeón de la Serie Mundial en 1981 y ganador de Guante de Oro y Bate de Plata.
- Más de 2,000 ponches y una carrera de 17 temporadas en Grandes Ligas.
A pesar de su impacto, Valenzuela recibió apenas 6.2% de apoyo en su mejor aparición en la boleta de la BBWAA (2003). Ahora, la evaluación corre a cargo del Comité de la Era Contemporánea, compuesto por 16 exjugadores, directivos y periodistas. Se requieren 12 votos para alcanzar la inmortalidad en Cooperstown.
El resto de la boleta: grandes nombres, grandes controversias
La lista incluye a Barry Bonds y Roger Clemens, dos de los peloteros más dominantes de la historia, pero cuyas aspiraciones han sido frenadas por vínculos con sustancias prohibidas. También figuran Don Mattingly, Dale Murphy, Jeff Kent, Gary Sheffield y Carlos Delgado.
Entre ellos, Valenzuela se distingue no solo por lo que logró, sino por lo que representó: un antes y un después para el béisbol mexicano y para millones de aficionados que encontraron en él un héroe propio.
Lo que sigue
Los resultados se anunciarán el domingo 7 de diciembre por MLB Network, y los elegidos serán entronizados en Cooperstown el 26 de julio de 2026. Si el comité reconoce el peso histórico y cultural de Fernando Valenzuela, México podría ver finalmente a su figura más emblemática recibir el honor que muchos consideran largamente debido.
Con información de Luis Sánchez