Fernando Valenzuela, el gigante mexicano que vuelve a la conversación del Salón de la Fama

La temporada del Salón de la Fama de las Grandes Ligas entra en una fase decisiva con la votación del Comité de la Era Contemporánea, que este fin de semana evaluará a ocho figuras cuyas mayores contribuciones al béisbol ocurrieron después de 1980. Entre nombres de enorme peso —Barry Bonds, Roger Clemens, Gary Sheffield— destaca de manera especial el del mexicano Fernando Valenzuela, ícono absoluto del deporte latino y figura cultural más allá del diamante.

Será la primera vez que El Toro aparezca en esta boleta especializada, lo que abre la puerta a una reivindicación histórica para uno de los lanzadores más influyentes de su generación. Tras su fallecimiento en octubre de 2024, su candidatura adquiere un matiz aún más emotivo.

Un legado que marcó a México y a los Dodgers

Valenzuela construyó una trayectoria que transformó a los Dodgers y popularizó a las Grandes Ligas entre las comunidades latinas en Estados Unidos. Con un estilo inconfundible y un carisma desbordante, el sonorense se convirtió en fenómeno cultural durante la célebre Fernandomanía de 1981.

Su expediente deportivo habla por sí solo:

- Novato del Año y Cy Young en 1981, una combinación inédita en la historia de MLB.

- Seis veces All-Star, campeón de la Serie Mundial en 1981 y ganador de Guante de Oro y Bate de Plata.

- Más de 2,000 ponches y una carrera de 17 temporadas en Grandes Ligas.