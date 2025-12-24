Papa León XIV ofrece su primera Misa de Gallo, previo a Navidad, desde la Basílica de San Pedro

Durante este 24 de diciembre se desarrolló un evento histórico, al ser el día en que el papa León XIV celebró su primera Misa de Gallo en la Basílica de San Pedro, a solo unas cuantas horas de la Navidad.

En la ceremonia, el pontífice centró su homilía en el concepto de la “ternura desarmada”, utilizando la figura del pesebre para recordar que la verdadera fuerza de la Iglesia no reside en el poder institucional, sino en la fragilidad y la humildad.

TE PUEDE INTERESAR: Va a celebrar León XIV su primer consistorio extraordinario con cardenales el 7 y 8 de enero

Una acción realizada por el papa en la Misa, y que ha sido señalada, es su insistencia en colocar personalmente la imagen del Niño Jesús en el pesebre, simbolizando un compromiso renovado con los más pequeños y vulnerables de la sociedad actual.

MENSAJE DE NAVIDAD DEL PAPA LEÓN XIV DURANTE EL ENCENDIDO DEL ÁRBOL

Antes de esta celebración, León XIV ya había ofrecido palabras significativas con motivo de las festividades.

Durante el tradicional encendido del árbol en la Plaza de San Pedro a mediados de diciembre, el papa vinculó la luz de la Navidad con la necesidad de esperanza en tiempos de incertidumbre global.