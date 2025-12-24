Papa León XIV ofrece su primera Misa de Gallo, previo a Navidad, desde la Basílica de San Pedro
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El papa León XIV pronunciará su primer mensaje de Navidad y la bendición Urbi et Orbi, alrededor de las 12:00 de la tarde del 25 de diciembre
Durante este 24 de diciembre se desarrolló un evento histórico, al ser el día en que el papa León XIV celebró su primera Misa de Gallo en la Basílica de San Pedro, a solo unas cuantas horas de la Navidad.
En la ceremonia, el pontífice centró su homilía en el concepto de la “ternura desarmada”, utilizando la figura del pesebre para recordar que la verdadera fuerza de la Iglesia no reside en el poder institucional, sino en la fragilidad y la humildad.
TE PUEDE INTERESAR: Va a celebrar León XIV su primer consistorio extraordinario con cardenales el 7 y 8 de enero
Una acción realizada por el papa en la Misa, y que ha sido señalada, es su insistencia en colocar personalmente la imagen del Niño Jesús en el pesebre, simbolizando un compromiso renovado con los más pequeños y vulnerables de la sociedad actual.
MENSAJE DE NAVIDAD DEL PAPA LEÓN XIV DURANTE EL ENCENDIDO DEL ÁRBOL
Antes de esta celebración, León XIV ya había ofrecido palabras significativas con motivo de las festividades.
Durante el tradicional encendido del árbol en la Plaza de San Pedro a mediados de diciembre, el papa vinculó la luz de la Navidad con la necesidad de esperanza en tiempos de incertidumbre global.
Asimismo, en su reciente encuentro con la Curia Romana, el pasado 22 de diciembre, pronunció un discurso donde instó a la jerarquía eclesiástica a vivir estas fechas como un tiempo de “conversión pastoral”, alejándose de las divisiones internas para enfocarse en la misión evangelizadora.
EL PAPA LEÓN XIV DARÁ LA BENDICIÓN EN NAVIDAD
Para la jornada del 25 de diciembre, en Navidad, la agenda del pontífice recuperará tradiciones que sus antecesores habían flexibilizado.
Tras presidir la misa solemne durante la mañana, el pontífice se dirigirá al balcón central de la Basílica para pronunciar su primer mensaje de Navidad y la bendición Urbi et Orbi, alrededor de las 12:00 de la tarde.
TE PUEDE INTERESAR: Lamenta León XIV que en la cultura actual se considere a Jesús un mero ‘personaje histórico’
En este discurso, se espera que León XIV enuncie específicamente las regiones en conflicto y haciendo un llamado a la comunidad internacional para un alto al fuego global. El acto culminará con la concesión de la indulgencia plenaria a los fieles presentes y a quienes sigan la transmisión en vivo a través del canal de Vatican News en YouTube.