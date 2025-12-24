$!Padre de niño fallecido en accidente aéreo viajará para trasladar el cuerpo y apoyar a su esposa sobreviviente

TE PUEDE INTERESAR: Así fue el rescate de pasajera de avión de la Marina que se desplomó en EU

En entrevista con el medio local NC Escárcega, el padre del menor señaló que requiere apoyo económico para cubrir los gastos del viaje y los servicios funerarios. “Hasta ahorita no me han comunicado qué está sucediendo ahí, estoy prácticamente incomunicado, yo sé que el pueblo campechano y escárceguense es gente de buen corazón y unida” , expresó.

El niño era trasladado al Shriners Hospital for Children, especializado en la atención de niñas y niños con quemaduras, tras sufrir un accidente doméstico. La familia recibió el apoyo de la Fundación Michou y Mau y de la Secretaría de Marina ( Semar ) para su traslado.

Edwuar de la Cruz Ramírez Franco, padre del niño Federico Efraín, quien falleció en el accidente aéreo de una aeronave de la Marina en Galveston, Texas, obtuvo una visa humanitaria para viajar a Estados Unidos y recuperar el cuerpo del menor, además de acompañar y traer de regreso a su esposa, quien sobrevivió al percance y permanece hospitalizada.

MADRE DE MENOR QUE FALLECIÓ EN ACCIDENTE AÉREO, SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA

La madre de Federico fue una de las dos sobrevivientes del accidente y se encuentra hospitalizada en condición estable, aunque con fracturas derivadas del impacto.

“Le dijeron que ya está estable, pero entró a cirugía porque sufrió quebraduras... él irá para traerlos a los dos, al niño y a su esposa”, comentó Henry Ramírez, tío del menor.

ACCIDENTE DOMÉSTICO CAUSÓ LAS HERIDAS EN EL NIÑO QUE ERA TRASLADADO A TEXAS

De acuerdo con la familia, el niño resultó con quemaduras cuando cayó sobre una olla con agua hirviendo.“Federico estaba con su mamá y ella iba a pelar un pavo, el niño se acercó mucho a la olla... se tropezó y cayó. Su mamá al ver que cayera lo sacó rápido, muy rápido, pero ya se había quemado”, relató su tío.

Inicialmente, el menor fue llevado al Hospital Agustín O’Horán, en Mérida, Yucatán, luego de que la familia intentara recibir atención en Escárcega.“Lo llevaron a urgencias, pero aquí en Escárcega no le dieron nada de razón y no había ambulancia, pedían 10 mil pesos para llamar una... así que decidieron llevarlo en un vehículo particular a Mérida”, señaló.

Tras la valoración médica, se determinó la necesidad de su traslado al hospital especializado en Texas.

QUÉ SE SABE SOBRE EL ACCIDENTE AÉREO DONDE MURIÓ FEDERICO EFRAÍN, MENOR DE DOS AÑOS

La Secretaría de Marina confirmó el accidente de la aeronave King Air ANX 1209, ocurrida en inmediaciones de la bahía de Galveston. El vuelo había partido de Mérida, Yucatán, y trasladaba a ocho personas, entre ellas cuatro civiles.

Hasta el último corte oficial, se reportaron seis fallecidos y dos heridos. Entre las víctimas se encuentra el médico Juan Alfonso Adame González, residente del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, quien acompañaba al menor.

Las labores de búsqueda y rescate quedaron a cargo de autoridades estadounidenses, encabezadas por la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

Familiares del menor señalaron que permanecen a la espera de que los procedimientos permitan el traslado del cuerpo a Campeche.“Esperamos que traigan al niño porque mi mamá igual lo quiere ver por última vez. Toda la familia está muy devastada”, expresó Henry Ramírez.

TE PUEDE INTERESAR: Semar confirma 6 muertos en accidente de aeronave en Texas, tras hallazgo de cuerpo