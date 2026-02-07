¡Final mexicana! Charros vence a Puerto Rico y va por el título de la Serie del Caribe 2026 ante Tomateros

Béisbol
/ 7 febrero 2026
    ¡Final mexicana! Charros vence a Puerto Rico y va por el título de la Serie del Caribe 2026 ante Tomateros
    Charros de Jalisco, como México Rojo, selló su pase a la Final de la Serie del Caribe 2026 tras vencer a Puerto Rico y enfrentará este sábado, a las 7 de la noche, a Tomateros de Culiacán, representantes de México Verde. FOTO: MEXSPORT

México Rojo ganó a los Cangrejeros y buscará consagrarse ante el rival local este sábado desde el Estadio Panamericano

Los Charros de Jalisco, compitiendo como México Rojo, derrotaron 8-6 a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico en la segunda semifinal de la Serie del Caribe 2026 y se adjudicaron su pase a la gran final del torneo, que se disputará este sábado a las 7 de la noche ante los Tomateros de Culiacán (México Verde) en el Estadio Panamericano de Béisbol.

En un duelo lleno de emoción y cambios de marcador, Puerto Rico tomó la delantera desde la primera entrada con un jonrón de Yohandy Morales, pero México Rojo respondió de inmediato para empatar. Los jalicienses tomaron ventaja en el segundo episodio con cuadrangular de Connor Hollis y ampliaron la diferencia en la tercera con batazo de Bligh Madris.

Los boricuas reaccionaron con fuerza y llegaron a darle vuelta al marcador en la quinta entrada, colocándose 6-5 arriba.

Sin embargo, la ofensiva mexicana persistió: Mateo Gil conectó el imparable del empate y Leo Heras impulsó dos carreras clave en la séptima para dejar la pizarra 8-6 a favor de México Rojo.

En el tramo final, el relevo mexicano se encargó de contener cualquier intento de reacción de Puerto Rico. Matt Foster dominó la octava entrada y Trevor Clifton cerró el juego para asegurar la victoria y el boleto a la final.

Con este triunfo, Charros de Jalisco asegura una final totalmente mexicana en la Serie del Caribe 2026, la primera vez desde 2016 que dos equipos de México se disputarán el título.

El rival será el México Verde, representado por los Tomateros de Culiacán, quienes aseguraron su lugar tras vencer 9-4 a los Leones del Escogido de República Dominicana en la primera semifinal.

La gran final está programada para este sábado a las 19:00 horas, con la oportunidad de coronar a un campeón mexicano en la Serie del Caribe.

Serie Del Caribe
resultados

Localizaciones


Zapopan

Organizaciones


Charros de Jalisco
Tomateros de Culiacán

