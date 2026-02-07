¡Final mexicana! Charros vence a Puerto Rico y va por el título de la Serie del Caribe 2026 ante Tomateros

Los Charros de Jalisco, compitiendo como México Rojo, derrotaron 8-6 a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico en la segunda semifinal de la Serie del Caribe 2026 y se adjudicaron su pase a la gran final del torneo, que se disputará este sábado a las 7 de la noche ante los Tomateros de Culiacán (México Verde) en el Estadio Panamericano de Béisbol.

En un duelo lleno de emoción y cambios de marcador, Puerto Rico tomó la delantera desde la primera entrada con un jonrón de Yohandy Morales, pero México Rojo respondió de inmediato para empatar. Los jalicienses tomaron ventaja en el segundo episodio con cuadrangular de Connor Hollis y ampliaron la diferencia en la tercera con batazo de Bligh Madris.

Los boricuas reaccionaron con fuerza y llegaron a darle vuelta al marcador en la quinta entrada, colocándose 6-5 arriba.

Sin embargo, la ofensiva mexicana persistió: Mateo Gil conectó el imparable del empate y Leo Heras impulsó dos carreras clave en la séptima para dejar la pizarra 8-6 a favor de México Rojo.

En el tramo final, el relevo mexicano se encargó de contener cualquier intento de reacción de Puerto Rico. Matt Foster dominó la octava entrada y Trevor Clifton cerró el juego para asegurar la victoria y el boleto a la final.