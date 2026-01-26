FuriAzul conquista la Copa Telmex estatal tras vencer a Charros de Saltillo

El equipo FuriAzul de la categoría 9-10 años se coronó campeón estatal de la Copa Telmex, torneo que tuvo como sede la ciudad de Monclova y que reunió a representativos infantiles de distintos municipios. El título llegó tras una serie de partidos en los que el conjunto mantuvo un desempeño constante y logró superar cada etapa del certamen hasta quedarse con el primer lugar de su división.

La final enfrentó a FuriAzul con los Charros de Saltillo, en un duelo que concentró la atención de entrenadores, familias y aficionados que siguieron de cerca el desarrollo del encuentro. Ambos equipos llegaron con recorrido sólido dentro del torneo, lo que convirtió el partido decisivo en una prueba importante para los jóvenes peloteros. En ese contexto, FuriAzul consiguió imponer su juego y cerrar el campeonato a su favor.

A lo largo de la Copa Telmex, el representativo mostró avances en aspectos clave del béisbol formativo, como la ejecución de fundamentos, la coordinación defensiva y la respuesta colectiva en situaciones de presión. Estos elementos fueron determinantes para sostener el rendimiento partido a partido y avanzar dentro de una competencia que exige concentración y adaptación a diferentes rivales.