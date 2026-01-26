FuriAzul conquista la Copa Telmex estatal tras vencer a Charros de Saltillo
El resultado refleja el trabajo formativo del plantel y la labor del cuerpo técnico encabezado por Daniel Pruneda
El equipo FuriAzul de la categoría 9-10 años se coronó campeón estatal de la Copa Telmex, torneo que tuvo como sede la ciudad de Monclova y que reunió a representativos infantiles de distintos municipios. El título llegó tras una serie de partidos en los que el conjunto mantuvo un desempeño constante y logró superar cada etapa del certamen hasta quedarse con el primer lugar de su división.
La final enfrentó a FuriAzul con los Charros de Saltillo, en un duelo que concentró la atención de entrenadores, familias y aficionados que siguieron de cerca el desarrollo del encuentro. Ambos equipos llegaron con recorrido sólido dentro del torneo, lo que convirtió el partido decisivo en una prueba importante para los jóvenes peloteros. En ese contexto, FuriAzul consiguió imponer su juego y cerrar el campeonato a su favor.
A lo largo de la Copa Telmex, el representativo mostró avances en aspectos clave del béisbol formativo, como la ejecución de fundamentos, la coordinación defensiva y la respuesta colectiva en situaciones de presión. Estos elementos fueron determinantes para sostener el rendimiento partido a partido y avanzar dentro de una competencia que exige concentración y adaptación a diferentes rivales.
El campeonato es resultado directo del trabajo que el equipo ha desarrollado durante su proceso de preparación. La labor del manager Daniel Pruneda, junto con los coaches Rolando Montemayor y David González, fue parte central en la organización del grupo y en la conducción durante los encuentros. Desde la planeación de entrenamientos hasta la toma de decisiones en el terreno, el cuerpo técnico acompañó a los jugadores en cada fase del torneo.
Para los integrantes del plantel, este logro representa una experiencia relevante dentro de su etapa de formación deportiva. La Copa Telmex ofrece un escenario que permite a niños y niñas enfrentarse a competencias estatales, conocer otros estilos de juego y fortalecer aspectos técnicos y mentales que forman parte del aprendizaje en edades tempranas.
La sede en Monclova albergó jornadas intensas, con múltiples partidos y equipos que buscaron el mismo objetivo. En ese entorno, FuriAzul logró mantener una línea de juego estable que le permitió llegar al duelo final y superar a un rival como Charros de Saltillo, que también mostró un nivel competitivo a lo largo del torneo.
Con este resultado, FuriAzul suma un campeonato estatal en la categoría 9-10 años, reflejo del esfuerzo colectivo de jugadores, cuerpo técnico y familias. El título se integra como un referente dentro del programa y como un paso más dentro del desarrollo deportivo de quienes comienzan su camino en el béisbol organizado.