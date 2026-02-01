Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro este 1 de febrero y recibir 9 mil 582 pesos

Este domingo 1 de febrero, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) abre el primer periodo de postulaciones de 2026, con 36 mil espacios de capacitación en centros de trabajo afiliados, ubicados principalmente en zonas con mayor rezago social y en regiones prioritarias de México. Esta iniciativa forma parte de los Programas para el Bienestar y ofrece un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, un monto que equivale a un mes de salario mínimo en 2026. Además, ofrece seguro médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante los 12 meses de capacitación. Al finalizar esta capacitación, el Gobierno de México entrega a los postulados un certificado que acredita la experiencia y las habilidades adquiridas en ese periodo. El programa, impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene el objetivo de ampliar oportunidades laborales y fortalecer la autonomía económica de los jóvenes. JCF fue implementado por el Gobierno de México desde 2019 y va dirigido a personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudien ni trabajen, por lo que consiste en una capacitación laboral que dura 12 meses. TE PUEDE INTERESAR: Así será el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro en febrero para recibir 9 mil 582 pesos mensuales

¿CÓMO SERÁ EL REGISTRO? Pero para el proceso de inscripción comienza al entrar al sitio, donde los interesados acceden a la sección “Registro de aprendiz” para ingresar datos personales. Se debe completar y verificar la información general, ubicar la dirección del domicilio en el mapa, cargar una fotografía y descargar la carta compromiso antes de finalizar el registro. Debes tener en cuenta los requisitos para acceder a la iniciativa: tener entre 18 y 29 años, no estar estudiando ni trabajando al momento del registro y aceptar la carta compromiso del programa mencionada anteriormente. El registro permanece abierto todo el año y una vez terminado éste, hay que esperar un periodo de vinculación a centros de trabajo, cuya apertura se realiza periódicamente. Cuando se abre un periodo de vinculación, las y los jóvenes deben buscar y postularse a un centro de trabajo de su agrado, con base en el plan de capacitación de éste. REQUISITOS PARA EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO Los requisitos básicos para ingresar al programa como aprendiz son los siguientes: - Tener entre 18 y 29 años.

- No estar estudiando ni tener un empleo formal a la hora de hacer la postulación.

- Contar con identificación oficial vigente (credencial INE, pasaporte o cédula profesional), CURP e información de domicilio actualizada.

- Realizar las actividades establecidas en el plan.

- Asistir a la capacitación en los días y horarios establecidos. (Usualmente, se desarrolla entre 5 y 8 horas diarias, cinco días a la semana).

- Respetar las reglas y hábitos laborales del centro de trabajo.

- Evaluar mensualmente el desempeño del tutor. TE PUEDE INTERESAR: Pago triple de la Beca Rita Cetina en febrero de 2026: quiénes lo recibirán y cuánto depositarán

PASOS PARA REGISTRARSE Para que la información sea más sencilla, estos son los pasos para registrarte en el siguiente periodo de vinculación a Jóvenes Construyendo el Futuro: 1.- Ingresa a la página oficial y selecciona ‘Registro de aprendiz’ e ‘Inscríbete’;

2.- Completa tu información y confirma tus datos generales;

3.- Genera tu folio para registro ingresando tu CURP, correo electrónico, teléfono celular, código postal y estado;

4.- Una vez completado este paso, abre el correo que se te envió y cambia la contraseña provisional que se te asignó. Luego, inicia sesión con el usuario y la clave generada;

5.- Para iniciar el registro oficial, proporciona tu información básica y carga los documentos que se te soliciten: fotografía con rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo una identificación oficial, otra imagen del documento por ambos lados y del comprobante de domicilio;

6.- Acepta los términos de la carta compromiso y finaliza el registro descargando el documento. Aunque el registro permanece abierto todo el año, el periodo de postulaciones para la vinculación a un centro de trabajo se habilita de manera bimestral. CAPACITACIONES Cabe destacar que cada Centro de Trabajo determinará jornadas de cinco a ocho horas por día durante cinco días semanales para cada aprendiz. Por lo que se brinda a los aprendices la opción de seleccionar una de las nueve especialidades: - Cultura y deportes,

- Administrativa,

- Ventas,

- Servicios,

- Agropecuarios,

- Oficios,

- Industrial,

- Ciencia y tecnología,

- Salud. Al terminar los doce meses de la capacitación, las personas inscritas obtienen un certificado que acredita las habilidades desarrolladas, ya que su objetivo principal es fomentar el crecimiento integral de la juventud y responde a los requerimientos del sector productivo, al tiempo que reconoce la labor de empresas y tutores, reforzando la relación entre la formación profesional y la responsabilidad social. Para la postulación a un centro de capacitación, sigue estos pasos: 1.- Revisa la disponibilidad, selecciona y postúlate a un centro de trabajo de acuerdo a las opciones de distancia, área de interés o escolaridad.

2.- Luego, ponte en contacto con el centro de trabajo para realizar una entrevista y espera a que éste acepte o decline tu solicitud. Esta respuesta debe llegar en máximo cuatro días naturales.

3.- En caso de no ser seleccionado, el sistema liberará tu perfil para elegir otra opción.

TE PUEDE INTERESAR: Estos Programas del Bienestar abrirán registro en febrero 2026: requisitos, fechas y proceso AMPLIARÁN COBERTURA Para 2026, autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contempla la incorporación de 500 mil jóvenes, quienes percibirán apoyos económicos cada dos meses. Desde el inicio, la iniciativa ha sumado 3 millones 423 mil 461 participantes, implicado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. Durante los primeros 13 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se integraron 450 mil nuevos beneficiarios, a quienes se le destinaron 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre. DOCUMENTOS PARA INGRESAR AL PROGRAMA ‘JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO’ Las personas interesadas deberán contar con: - Identificación oficial vigente.

- CURP.

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

- Registro en la plataforma digital del programa.

- Declaración bajo protesta de decir verdad de que no estudian ni trabajan.

- Fotografía del rostro sosteniendo la ficha de registro.

- Aceptación de los términos de la carta compromiso. En el caso de personas extranjeras, deberán presentar documento oficial vigente de estancia legal en México. El programa establece que se dará prioridad a jóvenes que vivan en municipios de alta y muy alta marginación, zonas con altos índices de violencia y grupos históricamente discriminados.

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes Construyendo el Futuro: fecha de la nueva convocatoria ¿CUÁNDO REGISTRARSE EN EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO? El registro en la plataforma permanece abierto todo el año. Sin embargo, la selección y vinculación se realiza durante los periodos de apertura, como el que iniciará el 1 de febrero de 2026. Los pasos son: 1. Registrarse en la plataforma oficial.

2. Esperar la apertura de vinculaciones.

3. Seleccionar un centro de trabajo y plan de actividades.

4. Esperar el contacto y validación por parte del centro. Además, existen oficinas móviles que recorren comunidades con baja conectividad y altos niveles de marginación, donde también se brinda apoyo para el registro. Las nuevas vinculaciones priorizarán zonas con rezago social y comunidades indígenas, alineadas con la estrategia de bienestar del Gobierno federal. Con esta nueva fase de incorporación, Jóvenes Construyendo el Futuro mantiene su objetivo de ampliar las oportunidades de capacitación e inserción laboral para la población juvenil que actualmente no estudia ni trabaja, mediante apoyos directos y acompañamiento institucional. Consulta la plataforma digital para trámites y seguimiento, comunícate a la Línea del Gobierno (079), disponible todo el día durante toda la semana para orientación general, o utiliza el número 800 841 2020, con atención de lunes a sábado. TE PUEDE INTERESAR: ¿La Pensión del Bienestar se puede heredar?... aquí te decimos qué pasa cuando el titular fallece