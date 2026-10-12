Guardians sorprende a Rays con remontada y toma ventaja 1-0 en la Serie de Campeonato de la Americana

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    Guardians sorprende a Rays con remontada y toma ventaja 1-0 en la Serie de Campeonato de la Americana
    Nathaniel Lowe fue protagonista de la remontada de los Guardians al impulsar dos carreras en la octava entrada, encaminando el triunfo de Cleveland ante Tampa Bay. FOTO: AP

Cleveland despertó con jonrones de Chase DeLauter y Patrick Bailey, mientras Nathaniel Lowe firmó el batazo decisivo para conquistar Tampa Bay

Cleveland no sabe rendirse. Los Guardians remontaron una desventaja de dos carreras y vencieron 7-3 a Tampa Bay Rays, en el Tropicana Field, para colocarse 1-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB 2026.

El equipo de Stephen Vogt volvió a responder bajo presión. Tras eliminar a Chicago White Sox en la Serie Divisional, Cleveland silenció la casa de los Rays con 14 imparables y una ofensiva que despertó en el sexto episodio.

Tampa Bay arrancó con fuerza. En la primera entrada, Junior Caminero conectó un sencillo productor y Jonny DeLuca añadió otro hit remolcador para adelantar 2-0 a los locales.

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El abridor Drew Rasmussen mantuvo controlada a la ofensiva visitante durante cinco capítulos, mientras Foster Griffin sostenía a Cleveland.

La reacción comenzó en la sexta, cuando Chase DeLauter castigó a Rasmussen con un jonrón solitario que recortó la distancia.

Un inning después, Patrick Bailey también desapareció la pelota ante el derecho de los Rays y empató el marcador 2-2, cambiando el rumbo de la noche.

La octava entrada fue determinante. Con dos hombres en base, Nathaniel Lowe conectó un sencillo de dos carreras frente a Ian Seymour para darle a los Guardians su primera ventaja, 4-2.

Tampa Bay respondió en el cierre con un cuadrangular solitario de Cedric Mullins ante Erik Sabrowski y acercó la pizarra 4-3.

Cleveland no concedió otra oportunidad. Los visitantes fabricaron tres anotaciones más en la novena para asegurar la victoria. Y Tampa Bay se quedó sin respuesta.

En total, los Guardians duplicaron los siete hits de los Rays y no cometieron errores a la defensiva.

Hunter Gaddis se acreditó la victoria y Tyler Wells cargó con la derrota. El triunfo tiene valor adicional: Cleveland arrebató la ventaja de localía a un Tampa Bay que había barrido a Yankees y llegó como primer sembrado de la Liga Americana.

El segundo juego será este martes 13 de octubre, otra vez en el Tropicana Field, a las 6 de la tarde.

La serie, a ganar cuatro de siete encuentros, se mudará después a Cleveland. Los Guardians buscan regresar a una Serie Mundial y acabar con la sequía de títulos que data de 1948.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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