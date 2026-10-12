Guardians sorprende a Rays con remontada y toma ventaja 1-0 en la Serie de Campeonato de la Americana

Cleveland no sabe rendirse. Los Guardians remontaron una desventaja de dos carreras y vencieron 7-3 a Tampa Bay Rays, en el Tropicana Field, para colocarse 1-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB 2026. El equipo de Stephen Vogt volvió a responder bajo presión. Tras eliminar a Chicago White Sox en la Serie Divisional, Cleveland silenció la casa de los Rays con 14 imparables y una ofensiva que despertó en el sexto episodio. Tampa Bay arrancó con fuerza. En la primera entrada, Junior Caminero conectó un sencillo productor y Jonny DeLuca añadió otro hit remolcador para adelantar 2-0 a los locales.

El abridor Drew Rasmussen mantuvo controlada a la ofensiva visitante durante cinco capítulos, mientras Foster Griffin sostenía a Cleveland. La reacción comenzó en la sexta, cuando Chase DeLauter castigó a Rasmussen con un jonrón solitario que recortó la distancia. Un inning después, Patrick Bailey también desapareció la pelota ante el derecho de los Rays y empató el marcador 2-2, cambiando el rumbo de la noche. La octava entrada fue determinante. Con dos hombres en base, Nathaniel Lowe conectó un sencillo de dos carreras frente a Ian Seymour para darle a los Guardians su primera ventaja, 4-2. Tampa Bay respondió en el cierre con un cuadrangular solitario de Cedric Mullins ante Erik Sabrowski y acercó la pizarra 4-3. Cleveland no concedió otra oportunidad. Los visitantes fabricaron tres anotaciones más en la novena para asegurar la victoria. Y Tampa Bay se quedó sin respuesta. En total, los Guardians duplicaron los siete hits de los Rays y no cometieron errores a la defensiva.

Hunter Gaddis se acreditó la victoria y Tyler Wells cargó con la derrota. El triunfo tiene valor adicional: Cleveland arrebató la ventaja de localía a un Tampa Bay que había barrido a Yankees y llegó como primer sembrado de la Liga Americana. El segundo juego será este martes 13 de octubre, otra vez en el Tropicana Field, a las 6 de la tarde. La serie, a ganar cuatro de siete encuentros, se mudará después a Cleveland. Los Guardians buscan regresar a una Serie Mundial y acabar con la sequía de títulos que data de 1948.