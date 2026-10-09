Guardians vs White Sox: ¿quién avanzará? El Juego 5 definirá el último boleto a la Serie de Campeonato

La Serie Divisional de la Liga Americana se decidirá en un solo partido: Guardians de Cleveland y White Sox de Chicago disputarán este sábado el Juego 5, con la serie empatada 2-2 y el pase a la Serie de Campeonato en juego. El duelo decisivo será en el Progressive Field a las 6 de la tarde. El ganador enfrentará a los Rays de Tampa Bay, llave que comienza el lunes. Chicago ganó los dos primeros encuentros como visitante. Sin embargo, Cleveland respondió con dos triunfos en el Rate Field y ninguno ha podido ganar ante su afición.

Los Guardians ganaron 9-5 el cuarto partido. Un ataque de seis carreras en la sexta entrada cambió el rumbo, mientras José Ramírez conectó un cuadrangular y produjo tres anotaciones. Patrick Bailey también aportó un jonrón y dos impulsadas. Para el compromiso definitivo, Stephen Vogt confiará la apertura al derecho Gavin Williams, líder de la Liga Americana en ponches durante la temporada regular con 248. En el Juego 4 trabajó como relevista y necesitó 18 pitcheos para sacar los últimos tres outs. Del otro lado, Will Venable enviará a Sean Burke, quien registró efectividad de 1.04 y marca de 2-0 en tres apariciones frente a Cleveland durante la campaña. El derecho llega descansado y con la misión de frenar una ofensiva que produjo 18 carreras en los últimos dos partidos.

Se espera otro choque cerrado: de los 17 duelos entre ambos clubes en 2026, ocho se resolvieron por una sola carrera. Los White Sox dominan 9-8 el historial anual, pero esa ventaja no garantiza nada. Los Yankees de 2017 fueron los últimos en levantar un 0-2 en esta ronda, precisamente ante Cleveland. Cleveland buscará completar una gran remontada desde el 0-2; Chicago intentará evitar que su temporada termine tras dejar escapar dos oportunidades de clasificación. No habrá mañana para ninguno: nueve entradas, o las que sean necesarias, decidirán quién sigue soñando con la Serie Mundial.