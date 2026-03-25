MLB Opening Night: Dónde ver Yankees vs Giants en México (Transmisión exclusiva)

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Béisbol
/ 25 marzo 2026
    MLB Opening Night: Dónde ver Yankees vs Giants en México (Transmisión exclusiva)
    Yankees de Nueva York y Giants de San Francisco ponen en marcha este miércoles la temporada 2026 de la MLB con el primer juego oficial del calendario regular. FOTO: ESPECIAL

La Temporada 2026 de las Grandes Ligas arranca este miércoles con el duelo entre Nueva York y San Francisco en Oracle Park, en un juego que marcará el inicio oficial del calendario regular de MLB y que podrá verse en México por streaming

La MLB pone en marcha este miércoles 25 de marzo su temporada 2026 con el primer juego oficial del calendario regular. Aunque la jornada grande del Opening Day será mañana jueves, las Grandes Ligas abren actividades esta noche con el choque entre Yankees de Nueva York y Giants de San Francisco, programado en el Oracle Park.

Este encuentro inaugural comenzará a las a las 6:05 de la tarde en el horario del Centro de México, el cual, de forma innovadora, será transmitido por la cadena global de streaming, Netflix.

Así, los aficionados en México tendrán un único partido para seguir este miércoles dentro del arranque de campaña.

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El duelo tendrá además un componente especial por tratarse del estreno de la liga en una ventana nacional exclusiva, con Max Fried anunciado como abridor por los Yankees y Logan Webb como pitcher inicialista por los Giants.

En el caso de Webb, será su quinta apertura consecutiva en un juego inaugural, un dato que lo coloca en una marca histórica dentro de la franquicia californiana.

Reportes previos del juego destaca que habrá figuras como Aaron Judge, Cody Bellinger y Giancarlo Stanton por los Yankees, además de Rafael Devers, Willy Adames y Matt Chapman con los Giants.

Además, los movimientos finales de roster de Nueva York reportados este miércoles tampoco incluyen a un jugador mexicano en la plantilla anunciada para Opening Day.

¿A QUÉ HORA, EN DÓNDE Y CÓMO VER EL OPENING DAY DE LA MLB?

Horario en México: 6:05 p.m.

Partido: Yankees de Nueva York vs Giants de San Francisco

Sede: Oracle Park

Transmisión en México: Netflix

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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