MLB Opening Night: Dónde ver Yankees vs Giants en México (Transmisión exclusiva)

La MLB pone en marcha este miércoles 25 de marzo su temporada 2026 con el primer juego oficial del calendario regular. Aunque la jornada grande del Opening Day será mañana jueves, las Grandes Ligas abren actividades esta noche con el choque entre Yankees de Nueva York y Giants de San Francisco, programado en el Oracle Park.

Este encuentro inaugural comenzará a las a las 6:05 de la tarde en el horario del Centro de México, el cual, de forma innovadora, será transmitido por la cadena global de streaming, Netflix.

Así, los aficionados en México tendrán un único partido para seguir este miércoles dentro del arranque de campaña.