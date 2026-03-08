Italia elimina a Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras vencerla 7-4 en Fase de Grupos

La selección de Italia consiguió una victoria clave en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al imponerse 7-4 a Gran Bretaña, resultado que dejó fuera del torneo al conjunto británico dentro de la fase de grupos.

El encuentro, correspondiente al Grupo B del torneo, comenzó con un arranque favorable para Gran Bretaña, que logró tomar ventaja en la primera entrada gracias a errores y lanzamientos descontrolados del abridor italiano.

Sin embargo, la novena europea reaccionó rápidamente y logró empatar el juego con dos cuadrangulares consecutivos en la tercera entrada.

Los batazos de Andrew Fischer y J.J. D’Orazio marcaron el momento clave del partido al conectar jonrones espalda con espalda que igualaron la pizarra y encendieron la ofensiva italiana.

A partir de ahí, Italia tomó el control del juego con una ofensiva constante que terminó sumando 12 imparables para construir la ventaja definitiva.