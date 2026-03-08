Italia elimina a Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras vencerla 7-4 en Fase de Grupos
La novena italiana logró una victoria clave, resultado que dejó fuera del torneo al conjunto británico y mantiene a Italia en la pelea por avanzar a la siguiente ronda
La selección de Italia consiguió una victoria clave en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al imponerse 7-4 a Gran Bretaña, resultado que dejó fuera del torneo al conjunto británico dentro de la fase de grupos.
El encuentro, correspondiente al Grupo B del torneo, comenzó con un arranque favorable para Gran Bretaña, que logró tomar ventaja en la primera entrada gracias a errores y lanzamientos descontrolados del abridor italiano.
Sin embargo, la novena europea reaccionó rápidamente y logró empatar el juego con dos cuadrangulares consecutivos en la tercera entrada.
Los batazos de Andrew Fischer y J.J. D’Orazio marcaron el momento clave del partido al conectar jonrones espalda con espalda que igualaron la pizarra y encendieron la ofensiva italiana.
A partir de ahí, Italia tomó el control del juego con una ofensiva constante que terminó sumando 12 imparables para construir la ventaja definitiva.
La escuadra italiana amplió su ventaja durante la cuarta y quinta entradas con producciones oportunas de Miles Mastrobuoni y Dante Nori, además de un triple de Nick Antonacci que terminó derivando en dos carreras más tras un error defensivo británico. Ese rally fue suficiente para encaminar la victoria.
Gran Bretaña intentó reaccionar en la recta final del encuentro con carreras en la octava entrada, pero el pitcheo italiano logró contener el ataque para asegurar el triunfo por 7-4.
Con este resultado, Italia se mantuvo invicta en el Grupo B y dio un paso importante en la pelea por avanzar a la siguiente ronda del torneo, mientras que Gran Bretaña quedó oficialmente eliminada tras acumular su tercera derrota consecutiva en el certamen.
El triunfo también mantiene a los italianos en la lucha directa dentro de un sector altamente competitivo, donde comparten grupo con potencias como México y Estados Unidos, que también buscan su lugar en la siguiente fase del Clásico Mundial de Béisbol 2026.